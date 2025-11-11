Slechts 38% van het plastic in Nederland wordt gerecycled, blijkt uit cijfers van Plastics Europe. Geen gebrek aan technologie of mogelijkheden, maar aan vertrouwen. Veel bedrijven durven de stap naar gerecycled plastic niet te zetten, gevoed door hardnekkige mythes. Ondertussen zijn we jaarlijks 2 miljoen ton plastic rijker, goed voor 3,4% van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. In het kader van de Nationale Klimaatweek zet Veolia de feiten op een rij en ontkracht vijf veelgehoorde misvattingen.

1. ‘Plastic is moeilijk te recyclen voor hergebruik’



Ja, plastic bestaat uit veel verschillende polymeren. En ja, elk type vraagt om een andere aanpak. Maar moeilijk? Niet meer. Dankzij geavanceerde technologieën worden de polymeren uit ons afval gescheiden en kunnen gesnipperde plastics gesorteerd worden in een reeks slimme processen, waarbij elk polymeertype wordt gescheiden. Het resultaat: zuivere grondstof, klaar voor een tweede leven. Veolia heeft gespecialiseerde centra waar deze methodes al worden toegepast.

2. ‘Recycling kost evenveel energie als nieuw plastic produceren’



Als dat zo was, hadden we inderdaad een probleem. Maar de cijfers liegen er niet om: het recyclen van plastic kost 75% minder energie dan de productie van nieuw plastic. Bovendien leidt het tot 60% lagere CO 2 -uitstoot. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door SGS Intron gaat nog een stap verder en toont aan dat gerecycled Polypropyleen (rPP) van Veolia zelfs zes keer minder klimaatimpact heeft dan de fossiele variant.

3. ‘Gerecycled plastic is van lagere kwaliteit’



Niets is minder waar. De basis van gerecycled plastic bestaat namelijk uit dezelfde polymeren als nieuw plastic. Vroeger kon de kwaliteit variëren door vermenging van verschillende soorten plastic, maar dankzij moderne recyclingtechnieken en geavanceerde zuiveringsprocessen is dat probleem grotendeels verholpen. Gerecycled plastic is dus zeer geschikt voor producten met hoge kwaliteitseisen. En het is ook geen probleem om gerecycled kunststof in 15 verschillende kleuren te leveren.

4. ‘Gerecycled plastic heeft beperkte toepassingen’



Geen zorgen, gerecycled plastic is super veelzijdig. Omdat het bestaat uit verschillende polymeren, kan het worden toegepast in talloze producten. De samenstelling verschilt natuurlijk per gebruik: wat geschikt is voor een tuinstoel, gebruik je niet voor een verpakking. Met PlastiLoop levert Veolia gerecyclede kunststoffen voor uiteenlopende sectoren, van de auto-industrie tot de textielsector en landbouw.

5. ‘Consumenten hebben geen voorkeur’



Integendeel: uit wereldwijd onderzoek van Trivium blijkt dat de meerderheid van de consumenten (79%) het belangrijk vindt dat de producten die ze kopen in duurzame verpakkingen zitten. 82% is zelfs bereid om hier meer voor te betalen. De groeiende vraag naar gerecycled plastic komt dus ook vanuit de consument, die actief wil bijdragen aan een duurzamere toekomst.