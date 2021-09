46% van de Nederlanders weet niet dat het verminderen van voedselverspilling één van de meest efficiënte manieren is om klimaatverandering te bestrijden

Uit onderzoek* in opdracht van anti-verspillingsapp Too Good To Go blijkt dat bijna de helft (46%) van de Nederlanders niet weet dat het verminderen van voedselverspilling één van de meest efficiënte manieren is om klimaatverandering te bestrijden. Als gevraagd wordt wie ondervraagden verantwoordelijk houden voor de aanpak van voedselverspilling, dan houdt 77% de consument verantwoordelijk. En dat terwijl 68% van de Nederlanders aangeeft om verschillende redenen thuis nog altijd eten in de vuilnisbak te gooien. De Verspillingsvrije Week (7 t/m 13 september 2021) biedt handvatten voor consumenten en bedrijven om in actie te komen.

De link tussen klimaatverandering en voedselverspilling

In het onlangs verschenen IPCC-rapport staat dat de opwarming van de aarde nu overal op aarde merkbaar is en de oorzaak toegeschreven kan worden aan de menselijke uitstoot van broeikasgassen. “Tegelijkertijd weten we dat voedselverspilling verantwoordelijk is voor 10% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen,” vertelt Geertje Zeegers, Country Manager bij Too Good To Go. “Het tegengaan van voedselverspilling is daarmee één van de meest efficiënte manieren om klimaatverandering te bestrijden.” Too Good To Go onderzocht of de link tussen voedselverspilling en klimaatverandering leeft onder Nederlanders. “Gelukkig is meer dan de helft van de Nederlanders zich hier wel van bewust en zegt de overgrote meerderheid dat zij zelf als consument hier wat aan moeten doen. Helaas wordt alsnog thuis om verschillende redenen veel eten weggegooid.” Volgens de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling kan het een besparing van 11,5 miljoen kilo goed voedsel per week opleveren, als men tijdens de Verspillingsvrije Week thuis niets verspilt.

Waarom wordt eten thuis weggegooid

Uit het onderzoek komen verschillende redenen naar voren waarom mensen eten in de vuilnisbak gooien. 34% van de Nederlanders geeft aan dat ze eten weggooien omdat ze het te weinig vinden om te bewaren. 25% van de ondervraagden eet nooit producten die over de datum zijn en 20% schept teveel eten op, waarna het in de kliko belandt. “Klein beginnen kan een groot verschil maken. Door bijvoorbeeld het verschil te kennen tussen een THT en een TGT datum, kom je erachter dat je weggooien vaak kunt voorkomen door te kijken, ruiken en proeven,“ sluit Zeegers af.

* Onderzoek uitgevoerd door YouGov. Het online onderzoek is afgenomen onder 1.005 volwassenen in de periode 14 t/m 19 juli 2021. De cijfers zijn gewogen en representatief voor alle Nederlandse volwassenen (18+).