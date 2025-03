De nieuwe cijfers uit de SER Dataverkenner laten zien dat 4.000 Nederlandse bedrijven zich actief inzetten voor een evenwichtige man-vrouwverhouding in de (sub)top. Dit is een forse toename vergeleken met vorig jaar. Via de digitale tool van de Sociaal-Economische Raad zijn deze gegevens nu voor iedereen toegankelijk.

Nieuwe cijfers in Scorecard 2025

De Scorecard 2025 toont dat het aandeel vrouwen in besturen met 0,6 procentpunt steeg in 2022-2023, terwijl dit in rvc’s met 0,5 procentpunt daalde. Door het grotere aantal rapporterende bedrijven vereisen deze cijfers een voorzichtige interpretatie.

SER-voorzitter Kim Putters: “Zeker in deze tijden waarin internationaal diversiteit onder druk staat, is het bijzonder om te zien dat zoveel bedrijven hebben gerapporteerd in het SER Diversiteitsportaal. Bedrijven tonen daarmee hun commitment en inzet en geven inzicht in de man-vrouwverhouding, streefcijfers en plannen van aanpak.. Het is van cruciaal belang om te blijven inzetten op gelijke kansen en een inclusieve arbeidsmarkt. Gebruik daarbij de SER Dataverkenner als ‘spiegel’ om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen.”

Voor de publicatie van de nieuwste editie van de Dataverkenner kwamen bedrijven, sociale partners en andere belanghebbenden bijeen bij de SER. Na een korte toelichting van de cijfers, werd de SER Scorecard 2025 officieel overhandigd aan OCW Secretaris-Generaal Loes Mulder, die staatssecretaris Mariëlle Paul verving vanwege een buitenlandse dienstreis.

Staatssecretaris Mariëlle Paul: “Heel goed om te zien dat steeds meer vrouwen binnen bedrijven en organisaties in topfuncties werken. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Terwijl het zo belangrijk is om zoveel mogelijk meningen, ideeën en creativiteit van verschillende mensen te verenigen in een bedrijf. Daar heb je als bedrijf profijt van, maar ook als samenleving. Daarom moedig ik nog meer bedrijven en organisaties aan om ook te gaan voor een evenwichtige man-vrouwverhouding. Zowel in de top, als daarbuiten.”

Unieke tool voor transparantie

De SER Dataverkenner is de eerste digitale tool die op Nederlands en sectoraal niveau en per bedrijf inzage geeft in de ambities en de aanpak van grote vennootschappen voor het realiseren van meer genderdiversiteit in de (sub)top. Stakeholders kunnen per bedrijf de actuele situatie en doelstellingen bekijken.

Respons en analyse

De SER Scorecard van de Monitor Genderbalans in het bedrijfsleven 2025 is gebaseerd op de rapportages over boekjaar 2023. Van de 5.448 bedrijven die onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ vallen, hebben 3.461 bedrijven tijdig gerapporteerd. Daarnaast hebben 602 bedrijven die niet onder de wet vallen vrijwillig gerapporteerd. Voor de analyses in de SER Scorecard 2025 zijn uitsluitend bedrijven geselecteerd waarvan het boekjaar eindigde op 31 december 2023. In totaal zijn de rapportages van 3.079 bedrijven geanalyseerd.

De wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ is sinds 1 januari 2022 van kracht en verplicht grote vennootschappen jaarlijks aan de SER te rapporteren over hun diversiteitsbeleid.

