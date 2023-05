Marktplaats lanceert vanaf zaterdag 6 mei een nieuwe campagne waarmee Nederlanders worden gestimuleerd vaker tweedehands interieur en decoratie te kopen. Gebruikers van het handelsplatform delen hun ervaringen met dit duurzame consumptiegedrag. Zij geven een inkijkje in hun woning en vertellen over hun beweegredenen om bewust gebruikte spullen aan te schaffen. Ze laten zien dat een interieur niet per se nieuw hoeft te zijn om als nieuw aan te voelen.

Aan de hand van voorbeelden wil Marktplaats Nederlanders inspireren en stimuleren om ook tweedehands spullen aan te schaffen voor de inrichting van de woning. Om de authenticiteit van de campagne te bewaren wisten huiseigenaren voor aanvang van de opnames niet dat Marktplaats de opdrachtgever was. Ook waren interviews niet gescript. Bewoners werd gevraagd waarom zij tweedehands artikelen kopen en hoe dat hun interieur en leven verrijkt. De huiseigenaren geven vol trots een kijkje in hun huis en delen bijzondere aankopen met de soms bijzondere verhalen achter tweedehands gekochte producten.

‘Echte verhalen’

Het is de tweede keer dat Marktplaats gebruikers hun verhaal non-scripted en zonder vooraankondiging laat vertellen. “Dat deden we voor het eerst tijdens onze succesvolle feestdagencampagne in december 2022 waarin kinderen hun ogen uitkijken in een winkel vol met tweedehands speelgoed. Die authenticiteit past heel goed bij Marktplaats”, zegt Gregory Kukolj, CMO van Marktplaats. Bij de feestdagencampagne zorgde het non-scripted concept voor 10% meer vraag naar tweedehands speelgoed op Marktplaats en kregen meer kinderen tweedehands speelgoed cadeau. De kinderen waren hier net zo blij mee.“Voor deze campagne besloten we om deze aanpak opnieuw toe te passen, zodat we het echte verhaal van gebruikers van Marktplaats horen. Ook willen we met deze campagne de Nederlanders raken.”

Maandelijks heeft Marktplaats zo’n acht miljoen gebruikers die een tweedehands product kopen of verkopen. Ze doen dit omdat het financieel aantrekkelijk is, vanwege duurzaamheid en een betere wereld of omdat het product voor hen speciaal is. “Aan de hand van deze verhalen, opgenomen in een non-scripted huisbezoek, wordt het Marktplaats-verhaal in beeld gebracht. We laten Nederland binnenkijken bij wereldveranderaars.” Een compilatie van deze huisbezoeken is te zien in een commercial op nationale tv-zenders en online kanalen.

Circulaire economie

Door de ogen te openen voor de waarde en betekenis van tweedehands producten wil Marktplaats mensen bewust maken van het feit dat er alternatieven zijn waarmee we de huidige consumptiemaatschappij kunnen verslaan. Uit cijfers van Marktplaats blijkt dat Nederlanders hun huis steeds vaker inrichten met tweedehands meubels. Kasten, banken en bureaus staan altijd hoog in de top tien van meest gezochte zoekwoorden. “Mensen denken soms dat tweedehands spullen beschadigd of gebutst zijn. Het tegendeel is vaak waar”, zegt Gregory Kukolj. “Daarnaast hebben aankopen vaak een mooi verhaal of leidt contact tussen koper en verkoper tot mooie gesprekken. Soms voelt het zelfs als een overwinning wanneer een koper bijvoorbeeld een item vindt van bijzondere betekenis voor die persoon. Ook maakt het mensen trots wanneer zij complimenten krijgen over hun interieur, veelal bestaand uit gebruikte spullen. Niet in de laatste plaats dragen mensen een steentje bij aan de maatschappij door spullen nieuw leven te geven. Dat is beter voor het huis, jezelf en de wereld.”