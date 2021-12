30% van alle geproduceerde sokken wereldwijd nutteloos verbrand

Over de hele wereld verspreid liggen magazijnen vol met nieuwe sokken die ongebruikt onderweg zijn naar de verbrandingsoven of de afvalstort. Zeker 30% van de geproduceerde textiel wereldwijd raakt nooit een mensenlichaam, dit is een gevolg van de overproductie in de textielindustrie. De frustratie over dit zinloze gebruik van grondstoffen en energie leidde tot het oprichten van een nieuwe beweging om deze misstanden aan de kaak te stellen; Sock by Sock.

De oplossing van Sock by Sock is eenvoudig, namelijk een revolutie starten met sokken die zijn gered van de brandstapel. Deze revolutie wordt gestart door de geredde sokken aan te bieden in stapeltjes van vijf verschillende sokken. Juist vijf verschillende sokken omdat Sock by Sock iedereen uitdaagt om vanaf nu sokken niet meer te zien als een paartje, maar als een individu. Niet alleen maak je hiermee een Sustainable Fashion statement, je haalt ook meer kilometers uit je huidige sokken collectie als je ze niet meer draagt in setjes van twee. Een sok is immers niets minder waard als deze zijn partner kwijt is.

Sock by Sock start met een kickstarter campagne om een eerste lading sokken te kunnen redden van de verbrandingsoven. Voor deze revolutie is jouw hulp hard nodig! Wanneer iedereen sokken gemixt gaat dragen en het verhaal van Sock by Sock vertelt wanneer mensen hiernaar vragen, is de eerste stap gezet. Als je graag nieuwe sokken wilt toevoegen aan je collectie, bestel dan een setje van de geredde sokken op Kickstarter zodat Sock by Sock meer sokken kan redden en zodoende de beweging op gang kan houden.

Sock by Sock is opgericht door vier Brabantse Helden op Sokken die een eind willen maken aan de overproductie van de textielindustrie. Het doel van Sock by Sock is het creëren van aandacht voor misstanden in de textielindustrie en het blijven redden van sokken van vernietiging totdat er geen sok meer te redden is.