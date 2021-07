30% Nederlandse reizigers geeft aan duurzamer te willen reizen na de pandemie

De pandemie is voor veel Nederlanders een mogelijk keerpunt in hun overwegingen om duurzaam te reizen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Booking.com, met inzichten van 29.000 reizigers uit 30 verschillende landen. Nu vaker en verder reizen op dit moment steeds meer mogelijk wordt, bevestigt het Sustainable Travel Report 2021 van Booking.com dat reizigers nu meer dan ooit van plan zijn om dit op een bewuste manier te doen. Meer dan de helft (57%) van de Nederlandse reizigers vindt dat mensen nú in actie moeten komen om de planeet te redden voor toekomstige generaties. Uit het rapport blijkt dat ongeveer een derde (30%) van de Nederlandse reizigers aangeeft dat de gevolgen van de pandemie hen hebben beïnvloed om in de toekomst duurzamer te willen reizen.

Zo zegt 77% van de Nederlandse reizigers dat ze minder afval willen produceren, 71% wil hun energieverbruik verminderen en 74% wil graag vaker milieuvriendelijke vervoersmiddelen gebruiken, zoals wandelen, fietsen of reizen met het openbaar vervoer. De pandemie zorgde ervoor dat Nederlandse reizigers zich niet alleen bewust zijn van de impact van reizen op het milieu, maar ook van de positieve voordelen die het kan brengen voor lokale gemeenschappen. Respect voor de lokale gemeenschap is belangrijk voor reizigers en een groot deel van de reizigers is benieuwd naar lokale gemeenschappen en hun manier van leven: meer dan de helft (59%) van de Nederlanders wil op reis namelijk authentieke ervaringen opdoen die representatief zijn voor de lokale cultuur. Ook vindt 69% dat het vergroten van cultureel begrip en behoud van cultureel erfgoed uiterst belangrijk is. Ruim de helft (58%) van de Nederlandse reizigers wil ervoor zorgen dat de economische voordelen van toerisme gelijkmatig worden verdeeld onder alle lagen van de samenleving. Opmerkelijk is ook dat 54% van de Nederlanders populaire bestemmingen en attracties zal mijden om ervoor te zorgen dat ze niet bijdragen aan overtoerisme.

Belemmeringen voor duurzaam reizen doorbreken

Het blijft gelukkig niet alleen bij goede voornemens: bijna twee vijfde (38%) van de respondenten onthulden dat ze tijdens hun verblijf in de afgelopen 12 maanden bewust de airconditioning/verwarming hadden uitgezet als ze er niet waren. Verder nam 41% een herbruikbare waterfles mee tijdens de vakantie en ondernam bijna een kwart van de reizigers (24%) activiteiten om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Meer dan een derde (38%) van de Nederlandse reizigers geeft zelfs toe dat ze het vervelend vinden als een verblijf hen ervan weerhoudt duurzame keuzes te maken, bijvoorbeeld door het ontbreken van recyclingfaciliteiten. Toch denkt meer dan de helft van de reizigers tijdens hun reizen nog niet aan de lokale gemeenschap en heeft nog geen van deze kleine stappen genomen om hun impact te minimaliseren. Er blijft dus ruimte voor verbetering.

Ruim de helft (59%) van de Nederlandse reizigers zegt het komende jaar in een duurzame accommodatie te willen verblijven. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2020 – net voor de pandemie – toen het percentage 54% bedroeg. Iets minder dan de helft (49%) van de reizigers gaf aan dat ze het afgelopen jaar niet in een duurzame accommodatie verbleven. Gekeken naar deze groep, gaf 25% aan dat ze niet wisten dat dergelijke accommodaties bestonden, 28% kon geen duurzame opties vinden op de geselecteerde bestemming en 18% gaf aan dat ze niet wisten hóe ze zulke accommodaties konden vinden. In het algemeen vond een derde (33%) van de Nederlandse reizigers dat er dit jaar naar hun smaak niet genoeg duurzame reisopties beschikbaar zijn.

Stap voor stap dichter bij het doel komen

Booking.com heeft als missie om het ervaren van de wereld makkelijk te maken voor iedereen. Als onderdeel van deze missie gelooft Booking.com dat het een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om duurzame (reis-)keuzes eenvoudiger te maken – zowel voor accommodatie-aanbieders als voor reizigers. Daarom is het bedrijf momenteel bezig met het uitrollen van een speciaal programma gericht op accommodaties, wat accommodaties zal ondersteunen bij het nemen van stappen om te verduurzamen; ongeacht hoeveel ze op dat gebied al gedaan hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het delen van richtlijnen, inzichten en best practices met de accommodaties via verschillende educatieve mogelijkheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld handboeken en artikelen speciaal over dit onderwerp, allemaal beschikbaar via de Booking.com Partner Hub.

Booking.com toont meer dan 30 certificeringen die officieel zijn goedgekeurd door de Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism en het EU Ecolabel, net als meerdere duurzaamheidsprogramma’s voor hotelketens. Die certificeringen worden rechtstreeks op de accommodatiepagina van desbetreffende partners getoond. Daarnaast moedigt Booking.com accommodatiepartners aan om informatie over duurzaamheid bij te werken. Dit omvat 32 impactvolle praktijken in vijf categorieën: afval, energie en broeikassen, water, ondersteuning van lokale gemeenschappen en bescherming van de natuur. Sinds de start van dit initiatief zijn honderdduizenden accommodaties begonnen met het delen van ten minste een deel van de duurzaamheidsinformatie met Booking.com. Dit is een belangrijke eerste stap om op een transparante manier meer duurzaamheidsinformatie aan consumenten te verstrekken, waardoor zij uiteindelijk gemakkelijker duurzame reiskeuzes kunnen maken.

“In de afgelopen zes jaar dat wij bezig zijn met dit onderzoek, was het inspirerend om te zien dat de bewustwording en het belang van duurzaam reizen voortdurend groeit – bij zowel onze klanten als onze partners.” aldus Marianne Gybels, Director of Sustainability bij Booking.com. “De goede voornemens zijn er aan alle kanten, maar er is nog veel werk aan de winkel om duurzaam reizen voor iedereen de makkelijke keuze te maken. Hoe meer we onze partners erbij kunnen helpen om duurzame praktijken te identificeren en te implementeren, des te meer we kunnen gaan experimenteren hoe wij deze informatie het beste onder de aandacht kunnen brengen bij klanten. Uiteindelijk is ons doel om duurzaamheid een transparant en makkelijk herkenbaar onderdeel te maken bij het uitkiezen van je reis. Kleine veranderingen, zoals stoppen met plastic voor eenmalig gebruik of het overschakelen op energiezuinige LED-lampen, lijken op zichzelf misschien onbeduidend, maar zijn belangrijke stappen in de goede richting en vormen het begin van een veel grotere positieve impact.”