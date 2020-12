25 jaar MPS: het verhaal van duurzaamheid in de tuinbouwsector

Laat zien hoe de tuinbouwsector omgaat met gewasbescherming’ was 25 jaar geleden de aanleiding voor het ontwikkelen van MPS-ABC. In die 25 jaar is veel veranderd. Scrol door het verhaal van duurzaamheid in de tuinbouwsector op de webpagina die vandaag is gelanceerd. Van voormalig CEO Theo de Groot over het winnen van de Zilveren Wesp tot aan introducties van nieuwe certificatieschema’s en de eerste deelnemer aan MPS-ABC: alle hoogtepunten komen aan bod.

MPS bestaat dit jaar 25 jaar, maar door de coronacrisis werd dit niet groots gevierd. Met deze webpagina laten we het moment niet ongemerkt voorbijgaan. “Voor kwekers, door kwekers, dat is MPS en dat is het verhaal wat we willen vertellen”, zegt Daan de Vries, die sinds 1 december CEO is van MPS. Kwekers, oudgedienden en werknemers, nationaal en internationaal vertellen hun verhaal op de pagina. “We lanceren de pagina met een blik vooruit, want de pagina blijft in ontwikkeling, ook in 2021. Wij blijven hier het verhaal van kwekers vertellen.”

Een van kwekers die haar verhaal doet op de pagina is Michelle van Dijk. Toen Kwekerij Michelle van Dijk (0,3 hectare zuidenwindlelies) in 1999 in De Lier startte, sloot zij zich meteen aan bij MPS. “Eerlijk gezegd dacht ik dat registreren er gewoon bij hoorde. Dat vind ik namelijk echt. Ik was stomverbaasd toen ik hoorde dat veel telers geen milieucertificaat hebben.” Theo de Groot, voormalig CEO van MPS vertelt over hoe MPS eind jaren 90 steeds meer voeten in de aarde kreeg: “Uiteindelijk kregen we klanten in België, Denemarken en zelfs in Kenia. MPS-ABC kreeg toen een enorme reikwijdte.”

Lees het hele verhaal van Michelle van Dijk en Theo de Groot en verhalen van andere kwekers en prominenten.