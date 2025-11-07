21 Europese luchtvaartmaatschappijen passen hun misleidende duurzaamheidsclaims aan. Dat gebeurt na een gezamenlijke actie geleid door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samen met andere Europese consumententoezichthouders (België, Noorwegen en Spanje). De luchtvaartmaatschappijen hebben toegezegd om in het vervolg duidelijk, juist en concreet te communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen.

Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten niet misleid worden door duurzaamheidsclaims. Met deze actie stellen we een duidelijke ondergrens. Claims die bijvoorbeeld de indruk wekken dat de negatieve effecten van de CO2-uitstoot van een vlucht volledig kunnen worden gecompenseerd of gewist door CO2-compensatieprojecten zijn niet toegestaan. Het is ook goed dat de luchtvaartbranche dit zelf inziet en stopt met het gebruik van deze misleidende claims.”

Toezeggingen luchtvaartmaatschappijen

De betrokken luchtvaartmaatschappijen zijn Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling, en Wizz Air. Zij zijn aangesproken op misleidende claims en hun duurzaamheidscommunicatie. De luchtvaartmaatschappijen hebben de volgende toezeggingen besproken:

te verduidelijken dat CO2-uitstoot van een vlucht niet (deels) vermindert of teniet kan worden gedaan door te investeren in klimaatprojecten of door extra te betalen voor alternatieve brandstoffen

de term ‘sustainable aviation fuels’ (SAF) alleen te gebruiken als dit voldoende wordt onderbouwd

als zij claims over duurzaamheidsinspanningen doen, mogen ze geen gebruikmaken van absolute claims als ‘duurzaam’ en bijbehorende visuele claims als groene blaadjes

claims over duurzaamheidsdoelen in de toekomst te onderbouwen

de berekening en vergelijking van CO2-uitstoot van een vlucht duidelijk weer te geven en te onderbouwen.

Europese samenwerking

De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben de aanpassingen doorgevoerd. De nationale toezichthouders zullen de aanpassingen die zijn toegezegd monitoren. Luchtvaartmaatschappijen die misleidende claims blijven gebruiken riskeren handhaving van de individuele EU-lidstaten.