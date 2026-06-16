Hogeschool Rotterdam ontvangt vanuit het JTF Fonds voor Rechtvaardige Transitie een subsidie van zeker 2 miljoen euro voor het nieuwe project Living Lab Green & Autonomous Corridor Rotterdam-Oslo. Binnen het project werken onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen aan de toekomst van emissievrije en deels autonome scheepvaart. Centraal staan twee innovatieve waterstofschepen van het internationale logistiek en transportbedrijf Samskip die vanaf 2027 tussen Rotterdam en Oslo gaan varen. Het project loopt tot eind 2029.

Overhandiging cheque door gedeputeerde Arne Weverling (rechts), Provincie Zuid-Holland aan Lector Thierry Verduijn (links), Hogeschool Rotterdam

De maritieme sector staat voor een ingrijpende transitie. Nieuwe Europese regelgeving, waaronder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en aankomende IMO Net-Zero regelgeving, dwingen rederijen hun vloot versneld te verduurzamen. Tegelijkertijd zorgen digitalisering, remote operations en autonome navigatie voor fundamentele veranderingen in het werk van zeevarenden, havenpersoneel en operators aan wal.

Met Hogeschool Rotterdam als penvoerder is Thierry Verduijn, lector Haven, betrokken bij het project, waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd wordt met de rol van professionals in de haven. Hij vertelt: ‘’Het project is juist nu zo relevant. Er is een verschuiving van het werk gaande, van schip naar wal. Door de energietransitie en vergaande digitalisering, moeten we ons daar als regio op voorbereiden. Dus wat betekent dit voor hoe het werk eruit gaat zien en welke mensen je daarvoor moet opleiden? Welke skills hebben ze nodig en voor welke richting leiden we de nieuwe generatie op?’’

Met het project Living Lab Green & Autonomous Corridor Rotterdam-Oslo onderzoekt Hogeschool Rotterdam samen met partners welke nieuwe vaardigheden, functies en samenwerkingsvormen nodig zijn in deze veranderende sector.

Overhandigingsmoment cheque door gedeputeerde Arne Weverling (rechts), Provincie Zuid-Holland aan Lector Thierry Verduijn (links), Hogeschool Rotterdam

Praktijkonderzoek op waterstofschepen

Binnen het project wordt een living lab ingericht rondom twee door Samskip ontwikkelde zogeheten SeaShuttles: containerschepen die varen op waterstof en technisch voorbereid zijn op autonoom varen. De schepen gaan operationele data leveren over energiemanagement, onderhoud, navigatie en samenwerking tussen bemanning en systemen aan boord en operators op afstand. “De Sea Shuttles zijn pioniers binnen de scheepvaart, daarom willen we graag met dit project samenwerken om deze nieuwe manier van operatie te optimaliseren”, vertelt Jeroen Hollebrands, Head of New Building and Projects van Samskip. “Het zijn de eerste emissievrije shortsea containerschepen”.

Op de RDM-campus van Hogeschool Rotterdam wordt daarnaast een Remote Control Centre (RCC) gerealiseerd. Vanuit dit centrum kunnen studenten, onderzoekers en professionals experimenteren met remote operations, energiemanagement en autonome navigatie.

‘’Het Remote Control Centre richten we echt in als trainingsplek waar we met realistische vraagstukken uit de praktijk aan de slag gaan’’, vertelt Sophie Nuijten, R&D Project Manager Seafar.

Het living lab vormt daarmee een realistische experimenteeromgeving waarin bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen gezamenlijk leren, testen en innoveren. Daarnaast richt het project zich nadrukkelijk op de human capital-vraagstukken achter de energietransitie en digitalisering.

Starship

Eerder dit jaar ontving Hogeschool Rotterdam een subsidie voor het project Starship voor een veilige en efficiënte afhandeling van autonome schepen. Het project Living Lab Green & Autonomous Corridor richt zich op de human capital-vragen: welke taken en vaardigheden zijn nodig voor het beheer van nieuwe energiesystemen, welke onderhoudsstrategieën zijn effectief, en hoe verloopt de samenwerking tussen bemanning, autonome systemen en remote operators?

Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van het Just Transition Fund, de Europese Unie en Kansen voor West. Binnen dit consortium wordt samengewerkt met Samskip, Marin, Zeabuz, Techbinder, Seafar, Captain AI, Gemeente Rotterdam, STC, ABB, TU Delft en Smart Ship.