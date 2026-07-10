Havenbedrijf Rotterdam heeft Jan Fransen, managing director van de Green Award Foundation, onderscheiden met het Sleepanker. Fransen ontvangt de onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, milieuprestaties en duurzaamheid van de internationale scheepvaart.

Na 32 jaar betrokkenheid bij de Green Award Foundation, waarvan 21 jaar als directeur, neemt Fransen afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De basis voor zijn indrukwekkende loopbaan werd gelegd in de jaren negentig. In opdracht van het toenmalige Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde Fransen een kwaliteitskeurmerk voor schepen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Dit keurmerk groeide uit tot de Green Award, een internationaal erkend certificeringsprogramma voor duurzame en veilige scheepvaart.Sinds 1994 beloont Havenbedrijf Rotterdam schepen die in het bezit zijn van een ‘Green Award’- certificaat met kortingen op het havengeld. Inmiddels zijn wereldwijd honderden zeeschepen gecertificeerd en werken talloze havens, overheden en bedrijven samen binnen het Green Award-netwerk.

In 2011 nam Fransen het initiatief om het keurmerk ook beschikbaar te maken voor de Nederlandse binnenvaart. Inmiddels beschikken bijna 1.500 binnenvaartschepen over een Green Award-certificaat. Daarmee levert het programma dagelijks een concrete bijdrage aan een schonere, veiligere en duurzamere leefomgeving.

Het Sleepanker is een onderscheiding van Havenbedrijf Rotterdam die sinds 2006 wordt uitgereikt aan personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Fransen ontving de onderscheiding uit handen van Vivienne de Leeuw, Chief Financial Officer van Havenbedrijf Rotterdam, na afloop van de Industry Panel Discussion. Deze bijeenkomst werd op 9 juli ter gelegenheid van zijn afscheid georganiseerd door de Green Award Foundation.

Bij de uitreiking benadrukte De Leeuw de drijfveren die Fransen gedurende zijn loopbaan hebben gekenmerkt: “Jan zette zich jarenlang in voor de verduurzaming van de Rotterdamse haven en de internationale maritieme sector, niet omdat het moest, maar omdat hij er oprecht in geloofde. Als bestuurder, ambassadeur en inspirator liet hij zien dat economische ontwikkeling en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken. Zijn inzet heeft een blijvende impact op de scheepvaartsector en op de haven van Rotterdam.”