1e circulaire hooiberghutten Waterliniehoeve, Woerdense Verlaat gerealiseerd

Zo’n 15 jaar geleden werden de eerste Hooiberghutten volgens het concept van de trekkershut gerealiseerd op boerderijen in de provincie Utrecht. Inmiddels zijn deze eenvoudige, maar karakteristieke verblijfsaccommodaties op 16 agrarische bedrijven verspreid over vijf provincies te vinden. Agrarische ondernemers Perry en Elselina Boer van de Waterliniehoeve uit Woerdens Verlaat zagen mogelijkheden voor het realiseren van Hooiberghutten op hun bedrijf, maar hadden wel de ambitie om het concept toekomstgericht te maken: duurzaam, circulair en biobased. Mede door financiële bijdragen vanuit het LEADER-programma, de provincie Zuid-Holland én de gemeente Nieuwkoop, kan dit worden gerealiseerd. Op 11 oktober werden de eerste twee van in totaal vier Hooiberghutten onder aanwezigheid van familie, buren, collega’s en bestuurders gepresenteerd en werd een plaquette met het LEADER logo overhandigd.

Een trotse Perry Boer legt uit wat deze Hooiberghutten zo bijzonder maakt: “we hebben getrokken heipalen hergebruikt, de funderingen zijn van gerecycled beton vermengd met olifantsgras. Hierdoor wordt 85% CO 2 uitstoot bespaard. De buitenkanten zijn opgetrokken van red ceder, een zeer duurzame houtsoort, en de binnenkant van Nederlands populierenhout. Bij de twee hutten die we nog gaan bouwen zullen we ook zwarte els uit de regio gaan gebruiken. De wanden zijn geïsoleerd met afwisselend gras en wol van onze eigen schapen”. Zonneboilers op het dak zorgen voor warm water en vloerverwarming! Het afvalwater wordt gezuiverd in een helofytenfilter. Tenslotte hebben alle hutten een composttoilet. Om de hutten ook als het weer wat minder mooi is, met droge voeten te bereiken, is met roostervloeren uit een oude varkensstal een pad aangelegd. Zo zijn en worden alle mogelijkheden benut om de bouw en het gebruik zo duurzaam mogelijk te maken.

Ko Droogers, lid van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER Holland Rijnland, geeft aan dat hij zo’n 15 jaar geleden als vrijwilliger bij de agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen betrokken was bij de realisatie van de eerste hooiberghutten. Dit kwam toen ook tot stand door middel van een LEADER-bijdrage: “ik weet dus heel goed wat het inhoudt om zo’n aanvraag op een succesvolle manier te doen. Prachtig dat het in jullie geval ook gelukt is”. Ko vervolgt met aan te geven dat LEADER een Europees subsidieprogramma is gericht op het platteland en als zodanig onderdeel is van het Europese Landbouwbeleid. Voor deze regio staat de versterking van de relatie tussen stad en land centraal: “dit project zal daar zeker aan bijdragen, gezien de gunstige ligging ten opzichte van het stedelijk gebied. Daarnaast scoort het ook op onze andere thema’s, de gezondheid van mens en leefomgeving en de overgang naar een circulaire economie”.

Collega LAG-lid Marjon Verkleij vult aan: “met name het gebruik van biobased materialen uit de eigen regio, zoals olifantsgras en zwarte els, sprak ons bij de beoordeling van de subsidieaanvraag in het bijzonder aan. Een mooi en innovatief project dat het bestaande en succesvolle concept van de hooiberghutten een nieuwe impuls kan geven. Wij feliciteren Perry en Elselina met dit mooie initiatief”.

Wethouder Antoinette Ingwersen sloot de rij sprekers met op te merken dat zij met zowel economie als recreatie en toerisme in haar portefeuille, dit project een warm hart toedraagt: “Deze hooiberghutten zullen door hun duurzame en circulaire karakter een extra aantrekkingskracht hebben op bezoekers van dit prachtige landschap. Het geeft boeren als Perry en Elselina in deze voor agrariërs moeilijke tijden een broodnodige aanvulling op hun inkomen. Het brengt recreatieve bezoekers en agrariërs dichter bij elkaar. Het College heeft daarom ook met volle overtuiging een financiële bijdrage verleend aan dit pareltje: een slimme combinatie van functies, die laat zien dat het boerenbedrijf veel te bieden heeft”.