150 ondernemers bereiden zich met hulp provincie en Rabobank voor op circulaire toekomst

In de komende twee jaar krijgen 150 Noord-Hollandse ondernemers een trainingstraject van de provincie Noord-Holland en Rabobank aangeboden om ze klaar te stomen voor de toekomstige economie: de circulaire economie. In een circulaire economie worden producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Tijdens deze driedaagse ‘CIRCO Tracks’ worden ondernemers bekendgemaakt met de principes van circulair ondernemen, circulaire businessmodellen en circulair productontwerp. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten aangereikt om een strategie te ontwikkelen voor een circulaire bedrijfsvoering en worden ze in contact gebracht met andere bedrijven. De provincie en Rabobank bieden samen tot en met 2023 15 CIRCO Tracks aan, ieder gericht op een andere sector. De provincie richt zich specifiek op bouw, plastics, textiel en biomassa en voedsel. De Rabobank ook op bouw en daarnaast onder andere op zorg en de maakindustrie. De eerste track start op 27 oktober 2021 en richt zich op het circulair renoveren, bouwen en/of inrichten van schoolgebouwen.

Met oog voor de toekomst

Provincie Noord-Holland, Rabobank en CIRCO werken samen in CIRCO HUB Noord-Holland om ondernemers te helpen bij het vraagstuk hoe circulair ondernemen waarde kan toevoegen aan hun bedrijf. Gedeputeerde circulaire economie Zita Pels: “De enige toekomstbestendige economie is de circulaire economie. Dus als je als onderneming of organisatie voorbereid wil zijn, is het goed nu te beginnen. Veel mensen denken nog: het zal mijn tijd wel duren of dat circulair ondernemen is een tijdelijke hype en kost vooral veel geld. Niets is minder waar. Circulair ondernemen én geld verdienen kan! Om dat te ervaren als ondernemer, zijn deze tracks een kans. Ik kijk er erg naar uit om te zien wat voor mooie plannen gaan ontstaan.”

Deelnemen of tracks aanmelden

Mkb-bedrijven die graag mee willen doen aan een track kunnen zich aanmelden via circonl.nl. Binnenkort staan alle Noord-Hollandse CIRCO Tracks hier online. Ook is het nog mogelijk om onderwerpen voor een CIRCO Track aan te dragen binnen de sectoren bouw, textiel, kunststof, biomassa of voedsel. Bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen of bijvoorbeeld brancheorganisaties kunnen contact opnemen om de mogelijkheden voor een CIRCO Track te bespreken. Kijk voor de contactgegevens op: www.noord-holland.nl/ circotrack

CIRCO Hub Noord-Holland

De CIRCO Tracks worden georganiseerd door de nieuw opgerichte CIRCO Hub Noord-Holland. De nieuwe CIRCO Hub is een samenwerking van Impact Hub Amsterdam, Noorderwind, Circulair West en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.