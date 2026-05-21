EemsGas – dat met een investering van ruim €100 miljoen één van de grootste productiefaciliteiten voor biomethaan (groen gas) in Nederland wordt – heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE++-subsidiebeschikking ontvangen. Die voorziet in een exploitatiesubsidie met een waarde van maximaal €149,8 miljoen. De subsidie geeft EemsGas de komende vijftien jaar de zekerheid van exploitatie-inkomsten. EemsGas is een 50/50 joint venture waarin duurzame grondstoffenproducent Perpetual Next en Gasunie sinds 2022 samenwerken om te komen tot het produceren van grote volumes biomethaan uit sloophout.

Eind vorig jaar kreeg EemsGas al een DEI+-investeringssubsidie van €30 miljoen toegezegd. Die is bestemd voor de bouw van een groengasfabriek op het Chemiepark in Delfzijl. De nu toegewezen SDE++-subsidie ondersteunt de productiefase: zij dekt een minimumprijs voor biomethaan en geeft daarmee langjarige zekerheid over de exploitatie-inkomsten.

Eemsgas ging voor de ontwikkeling van de fabriek een samenwerking aan met TNO, die de vergassingstechnologie levert. De fabriek – met vooraanstaande technologie – gaat 18 miljoen kubieke meter groen gas per jaar leveren, vele malen de productievolumes van conventionele groen gas productiefaciliteiten.

Rene Buwalda, CEO van Perpetual Next: “De beide subsidies tonen niet alleen een aanzienlijke financiële commitment van de Nederlandse overheid, maar onderstrepen ook het belang van deze ontwikkeling voor de energietransitie en de concurrentiepositie van de BV Nederland. De fabriek draagt straks sterk bij aan de energie-onafhankelijkheid van ons land en voorziet bovendien in de mondiaal groeiende vraag naar biomethaan.”

Hans Coenen, COO van Gasunie: “Deze toezegging vormt een extra steun in de rug om de inzet van vergassingstechnologie voor de productie van hernieuwbare brandstoffen zoals groen gas tot een succes te maken. Duurzame moleculen hebben een belangrijke functie te vervullen voor onze leveringszekerheid.”

Het maximale subsidiebedrag van €149,8 miljoen geldt over een productieperiode van vijftien jaar, van 1 juli 2029 tot en met 30 juni 2044. De werkelijke jaarlijkse uitkering varieert mee met de marktprijs voor gas en fungeert als prijsvangnet dat een ondergrens aan inkomsten over de volledige looptijd garandeert.

De komende periode worden de plannen voor EemsGas gefinaliseerd, zodat in 2027 kan worden gestart met de bouw van Eemsgas, dat in 2029 operationeel moet zijn.