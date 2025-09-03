Vergeet pilots die stof staan ​​te vergaren. Vergeet circulaire ideeën die vastzitten in eindeloze decks en vergaderingen. De tijd voor concepten is voorbij. De Circle Club is nu live: een nieuw internationaal platform dat merken, retailers, ontwerpers en circulaire fabrikanten verbindt om samen circulaire bedrijfsmodellen te verkennen, testen en op te schalen, met de zorg, tijd en aandacht die dit vereist, en het potentiële rendement op investering.

Gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RVO en Dutch Circular Textile Valley, gaat de Circle Club aan de slag met actie. Onze kick-off focus ligt op Refurbish, Remanufacture en Repurposing. In de praktijk worden deze drie R-strategieën vaak gegroepeerd onder de term upcycling: het omzetten van textiel in nieuwe, doelgerichte, hoogwaardige producten. Van daaruit zal het platform zich uitbreiden naar elke strategie op de R-ladder, van Reduce tot Recycling, elk ondersteund door een duidelijke roadmap voor opschaling in de gehele waardeketen.

11 baanbrekende teams gaan de upcycling-reis aan

De upcycling-reis is al omarmd door 11 baanbrekende merk- en makersduo’s die zichzelf hebben uitgedaagd om upcycled collecties te ontwerpen, produceren en lanceren:

Hun samenwerkingen benadrukken dat upcycling meer is dan creatief experimenteren; het toont de potentie aan om uit te groeien tot schaalbare, impactvolle en winstgevende bedrijfsmodellen.

Waarom wij opvallen

The Circle Club gaat verder dan creativiteit of duurzaamheid. We combineren impact met meetbare resultaten en fungeren als partner die merken en makers met elkaar verbindt:

Economische waarde: omzetpotentieel, kostenbesparingen en schaalbaarheid.

Milieu-impact: lagere CO₂-uitstoot, minder afval, water- en grondstoffengebruik.

Merkwaarde: sterkere reputatie, loyaliteit en klantbehoud.

Partnerschap: belangen op elkaar afstemmen voor blijvende resultaten.

Circulair ondernemen is geen quick win of marketingstrategie. Het is een strategische verandering die tijd, aandacht en samenwerking vereist, plus financiële en milieuvoordelen.

Van samenwerking naar systeemverandering

In een sector die gebouwd is op concurrentie kiest The Circle Club voor radicale samenwerking. Concurrerende merken zitten aan dezelfde tafel, delen hun ervaringen en blunders en duwen elkaar richting schaalbare, winstgevende modellen. Het resultaat? Een krachtige coalitie met het potentieel om markten en de toekomst van mode opnieuw vorm te geven.

Image credits: Rosa van Ederen