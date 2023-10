Na tien jaar is de MVO-manager iemand geworden die voor ondernemingen strategisch van cruciaal belang is geworden. Dat is een conclusie die de winnaars van MVO-Manager van het Jaar Verkiezing trokken. Ze waren bij elkaar gekomen om hun eerste jubileum te vieren in het Mediaplaza van de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Jan Bom van P+ was erbij als journalist en fotograaf een maakte er een mooi verslag van! Het vegetarische ‘Diner van de Toekomst’ werd door de Jaarbeurs aangeboden.

Voorspellen is en blijft een hachelijke zaak. Vroeg je een decennium geleden aan een MVO-manager hoe het vak zich zou ontwikkelen, dan was het antwoord: ‘Ik hoop mezelf overbodig te maken. Als duurzaamheid in alle afdelingen van de organisatie een plek heeft gekregen, ben ik niet meer nodig.’

Foto: Annette van Waning, Anniek Mauser, Carola Wijdoogen, Birgitta Kramer, Tanja Roeleveld, Arnoud van Vliet. Marianne van Keep, Marije Klomp, Andy van Dobbelsteen. De letter V staat voor de plek waar Geanne van Arkel gestaan zou hebben, zij overleed afgelopen zomer.

Lees verder

Historisch overzicht van de 10 edities