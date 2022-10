Op 12 oktober 2022 zijn tijdens het Nationaal Export Event in Nieuwegein 10 Nederlandse bedrijven uitgeroepen tot winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) 2022. Van de bijna 300 inschrijvingen blonken zij het meeste uit in de kracht van hun product of dienst, hun ambities, hun motivatie om te exporteren en duurzaamheid. Nu gaan ze een jaar lang met steun van het OHMF aan de slag om hun exportdroom waar te maken. Het OHMF helpt sinds 2013 jaarlijks 10 mkb-bedrijven met het uitbreiden van hun buitenlandse netwerk. Inmiddels zijn al meer dan 80 ondernemers ondersteund. In 2023 viert het OHMF haar 10-jarig jubileum. Dit belooft een speciaal jaar te worden!

Prijzenpakket voor winnaars

Het OMHF ondersteunt de 10 winnaars in haar jubileumjaar met een persoonlijk programma om voet aan de grond te krijgen in hun exportland. Zij winnen het prijzenpakket, wat onder andere bestaat uit hulp van het internationale netwerk van zowel publieke als commerciële partners. Ook kunnen de winnaars meedoen aan een handelsmissie, krijgen ze hulp bij zakenpartners vinden en ondersteunen de partners hen met kennis.

En de winnaars zijn…

Maak kennis met de 10 gelukkige winnaars:

Ukje: dit bedrijf ontwerpt, maakt en verkoopt hoezen voor kindermeubels ter verfraaiing en bescherming van de meubeltjes. Beoogd exportland: Verenigde Staten.

Het Muizenhuis: ook wel The Mouse Mansion Company genoemd. Ontwikkelt en verkoopt kinderproducten voor een zorgzame en creatieve wereld die je wenst voor ieder kind. Beoogd exportland: Verenigde Staten.

ClimateBooster: produceert en verkoopt ventilatiesystemen die je toevoegt aan radiatoren. De ClimateBooster levert direct geldbesparing op, maar is ook toekomstbesteding: hij werkt ook met warmtepompen. Beoogd exportland: Verenigd Koninkrijk.

Seepje: maakt was- en poetsproducten met (minstens) 99% natuurlijke ingrediënten en zonder onnodige fossiele grondstoffen. Beoogd exportland: Verenigd Koninkrijk.

Momo Medical: dit bedrijf heeft een app ontworpen, BedSense. Deze geeft de zorg inzicht in én overzicht van alle bewoners op de afdeling van een verpleeghuis. Beoogd exportland: Verenigde Staten.

Infoland: levert software-oplossingen voor kwaliteits- en risicomanagement. Met de software gaat de kwaliteit omhoog, het risico omlaag en worden de mensen blij! Beoogd exportland: Denemarken.

OneThird: dit bedrijf voorspelt de houdbaarheid van groente en fruit, waardoor voedselverspilling in de voedselketen voorkomen kan worden. Beoogd exportland: Verenigde Staten.

Biota Nutri: produceert en verkoopt organische en plantaardige meststoffen van hoge kwaliteit. Hun missie is om de landbouwsector te vergroenen en vrij te maken van chemische stoffen. Beoogd exportland: Oeganda.

PIM Machinery: expert op het gebied van wegen en verpakken. Zij verkopen hier machines voor, specifiek voor de AGF-sector (aardappelen, groenten en fruit). Beoogd exportland: India.

VINADA: de wijnen van VINADA zijn bedoeld voor iedereen! Het bedrijf produceert alcoholvrije, veganistische, caloriearme én glutenvrije mousserende wijnen. Beoogd exportland: Verenigde Staten.

Partners van het OHMF

Het Oranje Handelsmissiefonds bestaat uit de volgende partners:

ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

evofenedex

UPS

EY

Regina Coeli (supporting partner)

