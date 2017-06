‘Organic’ verzorgingsproducten vaak misleidend

Diverse (A-)merken gebruiken termen als ‘biologisch’, ‘organic’ en ‘natuurlijk’ om verzorgingsproducten aan te prijzen, terwijl zij dit vaak helemaal niet zijn. Waar voor voedingsmiddelen strenge regels en controles gelden om deze keurmerken te mogen gebruiken, is dit voor verzorgingsproducten niet het geval en wordt de consument op grote schaal misleidt.

Voordat sla of een biefstuk gelabeld mag worden als biologisch, moet dit goedgekeurd zijn door een biologisch certificerende organisatie, die regelmatig alles controleert. Van labeling tot de productie procedure, om er zeker van te zijn dat regels over pesticides, antibioticum, dierwelzijn en toevoegingen worden nageleefd. Voorverpakte producten, zoals ingeblikte bonen, mogen als biologisch verkocht worden als minstens 95% van de ingrediënten afkomstig zijn van biologisch vervaardigde planten of dieren. Maar voor (huid)verzorgingsproducten is er nog geen wet die bepaald wanneer iets biologisch is of als zodanig genoemd mag worden. Het resultaat hiervan is dat er op een beauty product mag staan dat het biologisch is, zonder aan een enkel standaard te hoeven voldoen. Men kan 0,01ml biologische lavendelolie toevoegen aan een crème en zeggen ‘gemaakt van biologische lavendel’, maar dat betekent niet dat er geen chemische ingrediënten in zitten.

Het Engelse onderzoeksbureau Mintel ontdekte dat door de strenge regels die gelden voor biologische voedingsmiddelen, de consument ervan uit gaat dat deze zelfde regels gelden voor biologische verzorgingsproducten. Dit zelfde onderzoek wijst uit dat wanneer men ‘biologische’ op een etiket ziet staan, 53% ervan uit gaat dat het product vrij is van chemische ingrediënten.

Er zijn diverse instanties die consumenten beschermen tegen bijv. misleidende reclame, maar deze komen pas in actie zodra zij klachten ontvangen. Dat er over dit onderwerp amper klachten binnenkomen, geeft aan dat de consument zich er waarschijnlijk helemaal niet van bewust is dat het op dit gebied zo fout gaat.

Stichting Reclame Code is zo’n organisatie waar de consument terecht kan. Een woordvoerder vertelt: “Een van de hoofdregels uit de Nederlandse Reclame Code (NRC) is dat reclame niet mag misleiden. Daarnaast gelden er voor reclame voor cosmetische producten bijzondere regels die zijn opgenomen in de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP), onderdeel van de NRC. Deze code zegt echter niet specifiek iets over het gebruik van de term ‘biologisch’. De aanduiding ‘biologisch’ (of ‘organic’) in reclame voor cosmetische producten is niet wettelijk geregeld. Wel geldt dat wanneer je een cosmetisch product als ‘biologisch’ aanprijst, je niet mag misleiden en je deze claim wel waar moet kunnen maken. De Reclame Code Commissie oordeelt op basis van een klacht, van geval tot geval, of de Nederlandse Reclame Code is overtreden of niet. Er worden vooralsnog nauwelijks klachten ontvangen over misleidende aanduidingen van biologische cosmetische producten”, aldus de woordvoerder.

Op de labels letten is belangrijk bij het kopen van natuurlijke en biologische producten. Een keurmerk van Ecocert COSMOS, nature.org en Soil Association op een verpakking bevestigt de kwaliteit en claims van een product. Staat dit logo er niet op, is het aannemelijk dat het product niet aan alle eisen voldoet om deze termen waar te maken. Urtekram, Weleda en Purobio zijn merken die verzorgingsproducten leveren die wel gecertificeerd zijn.