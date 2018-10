Zorgorganisatie ASVZ start reizende bewustmakingscampagne duurzaamheid

Zorgorganisatie ASVZ start vier weken lang met de ASVZ Duurzaamheidsweken. Met een interactieve bewustwordingscampagne, een Impact Challenge en educatieve video’s, wil ASVZ zowel cliënten als medewerkers bewustmaken van hun eigen rol in verduurzaming. Daarnaast worden zij meegenomen in het verduurzamingstraject van de organisatie.

ASVZ startte in 2016 samen met Onze Zorg is Opgewekt (OZO) met verduurzamen via zonnepanelen en ledverlichting. Vijf locaties zijn inmiddels op deze wijze verduurzaamd. OZO begeleidt ook het bewustmakingstraject van ASVZ, waar de Duurzaamheidsweken onderdeel van uitmaken. Gedurende de Duurzaamheidsweken vinden op een viertal locaties van ASVZ in Sliedrecht, Udenhout, Leerdam en Rotterdam verschillende duurzame activiteiten plaats. Cliënten en medewerkers hebben hierin zelf een actieve rol.

Wim Kos, voorzitter raad van bestuur van ASVZ: “We steken de Duurzaamheidsweken bewust tastbaar en praktisch in. Juist door heldere voorbeelden, behapbare tips en een uitdaging waar medewerkers zelf aan de slag gaan, komt het thema duurzaamheid veel dichterbij. We kunnen praten over duurzaamheid, maar juist doordat iedereen bij ASVZ zelf meedoet, maken we het verschil. Dat is voor ons wat telt. Dat leidt samen met de duurzame maatregelen die we treffen, tot een mooi resultaat.”

Duurzame mascotte Buzz

Mascotte Buzz de Bever speelt een grote een rol in het bewustmakingstraject. Hij bezoekt als levensgrote mascotte verschillende dagactiviteiten, komt langs op de woongroepen en geeft gedurende de campagne in woord en beeld, duurzame tips aan cliënten. Een kleinere Buzz-knuffel logeert bovendien bij een aantal woongroepen. Zijn reistas bevat behapbare informatie over milieu en klimaat en neemt cliënten spelenderwijs mee in de wereld van duurzaamheid.

Inzamelactie

ASVZ zamelt gedurende de weken plastic in. Precious Plastic Den Haag komt het ingezamelde HDPE-plastic vervolgens recyclen en daar worden weer gadgets voor de cliënten van gemaakt.

Duurzame voorbeelden

Op de duurzaamheidsmarkt zijn aan de hand van visuele en tastbare voorbeelden voor medewerkers en cliënten de impact van vleesconsumptie, plastic afval en duurzame energie te ervaren.

Impact Challenge

De medewerkers van de ondersteunende diensten binden op kantoor in vijf teams de strijd met elkaar aan om een maand lang hun eigen milieu-impact te reduceren. Dat doen zij door minder energie te gebruiken, duurzamer te werken en eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren.

De komende weken staan nog in het teken van duurzaamheid bij ASVZ, maar ook in de maanden erna, komt het thema terug in de werkwijze van de zorgorganisatie.

Opwekdata

Dankzij de 6518 zonnepanelen en duurzame ledverlichting, wekt ASVZ inmiddels 1.724.219 KWh aan energie op. Dat leidt tot een CO2-reductie van 965.563 kg per jaar. Dat staat gelijk aan 4926 huishoudens of 48.278 bomen op 169 voetbalvelden.