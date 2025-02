De ongekende groei van zonne-energie in Nederland heeft het afgelopen jaar een ommezwaai gemaakt. De daling in de populariteit van zonnepanelen heeft zich vooral voltrokken in het residentieel segment. In 2023 werd er nog 2,55 gigawattpiek geïnstalleerd in op de daken van woningen, in 2024 was dit 1,13 gigawattpiek, zo blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2025. Het onderzoek werd uitgevoerd door DNE Research en Solar365.

De daling in de populariteit van zonnepanelen in het residentiele segment heeft te maken met de volgende factoren: de aankondiging dat de salderingsregeling per 2027 definitief zal eindigen, het stabiliseren van de energieprijzen na twee jaar van fluctueringen en het verzadigen van de markt voor zonnepanelen. In de commerciële sector is de daling van het jaarlijks geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen dan ook niet, of nauwelijks, terug te zien.

Desalniettemin zal de zonne-energiesector tot 2027 en ook daarna moeten blijven groeien om de klimaat- en energiedoelstellingen van zowel nationale- als Europese hand te behalen. De doelstelling van 35 terawattuur aan opgewekte elektriciteit door wind- en zonne-energie op land tegen 2030 lijkt haalbaar. Echter wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit doel is ambitieuzer. Zonne-energie blijft de meest goedkope en vooral meest toegankelijke manier om duurzame energie op te wekken, dus zal de sector moeten blijven groeien om de doelstellingen te behalen.

De markt zal zich moeten aanpassen aan de fluctuerende beschikbaarheid van zonne-stroom in plaats van het elektriciteitsnet gebruiken als (op papier) een enorme batterij.

Gelukkig zijn er een aantal stappen die huishoudens met zonnepanelen zelf kunnen ondernemen om hun zonneenergiesystemen zo rendabel mogelijk te houden. Een belangrijke manier is het verhogen van het eigen gebruik van de zonnestroom. Deze oplossing heeft als mooie bijkomstigheid dat het ook de druk op het elektriciteitsnet verlaagt op momenten van veel zon en weinig afname.

Daarnaast zijn er steeds meer technologische ontwikkelingen die het voor de commerciële sector mogelijk maken om zonneenergie in te passen in hun bedrijfsprocessen. De drijfveren hiervoor zijn het goedkoper worden van de zonne-energie en het toegankelijker worden van steeds betere en efficiëntere batterijtechnieken.Het afschaffen van de salderingsregeling maar ook de problematiek rondom netcongestie zijn terug te zien in de stijgende populariteit van methodes om zelf zonne-energie op te slaan in de residentiële sector, bijvoorbeeld met de thuisbatterij. In het Nationaal Solar Trendrapport 2025 staat dan ook dat verwacht wordt dat het geïnstalleerde vermogen aan opslagcapaciteit met meer dan 100 procent per jaar blijft toenemen.

De zonne-energiesector moet het komende jaar gaan bewijzen dat zonne-energie ook zonder een lucratieve subsidie, zoals de salderingsregeling, essentieel is voor de duurzame toekomst van Nederland. Gelukkig zijn er met technologische innovaties en goed ondernemerschap genoeg kansen om te bewijzen dat Nederland, als koploper in de zonne-energie, ook zonder afhankelijkheid van subsidies kan blijven groeien.