Er heerst veel onwetendheid over de ecologische impact van IT. Voor maar liefst 60 procent van de organisaties is de milieu-impact van IT niet inzichtelijk. En slechts de helft (50%) van de organisaties heeft inzicht in het energieverbruik van IT. Dit blijkt uit onderzoek van businesstransformatie- en IT-dienstverlener Conclusion, onder 529 beslissers en beïnvloeders op IT-gebied en 330 op duurzaamheidsgebied. Hieruit komt naar voren dat de splitsing tussen IT en duurzaamheid ervoor zorgt dat dergelijke inzichten ontbreken.

Investeren in duurzame IT

De helft van de IT-beslissers (49%) wil het liefst meer investeren in duurzame IT. Om IT duurzamer te maken, kan het helpen om in gesprek te gaan met IT-leveranciers. Hier zijn dan ook zowel de duurzaamheidsbeïnvloeders en -beslissers (44%) als de IT-beïnvloeders en -beslissers (54%) in geïnteresseerd.

IT en duurzaamheidsafdeling spreken nog niet dezelfde taal

Samenwerking tussen de IT- en duurzaamheidsafdeling vormt een randvoorwaarde voor duurzame IT. Daarvan is echter nog niet altijd sprake; één op de acht (13%) IT-beïnvloeders werkt (nog) niet samen met de duurzaamheidafdeling. En als de twee afdelingen samenwerken, is maar een kleine meerderheid (52%) te spreken over het contact en het gevoel dezelfde taal te spreken. Iets minder dan de helft van de IT-beïnvloeders (47%) is van mening dat de IT- en duurzaamheidsafdeling elkaar begrijpen. De duurzaamheidsbeïnvloeders zien dit anders: slechts 35 procent heeft het idee dat de IT- en duurzaamheidsafdeling elkaar begrijpen.

Maaike Maranus – van de Vrande, Director Sustainability bij Conclusion: “Het is opvallend dat zoveel organisaties de milieu-impact van IT niet inzichtelijk hebben. Een duurzaamheidstransitie zonder IT mee te nemen is namelijk niet compleet. IT heeft een grote, onzichtbare impact op mens en milieu. Tegelijkertijd kun je ongelofelijk veel positieve impact maken met IT, als je het maar goed inzet. Als IT-afdeling is het zaak om niet alleen expertise in te zetten ten aanzien van de kansen, maar ook om de negatieve impact inzichtelijk te maken, te adresseren én te bestrijden. Een IT-partner of leverancier die hierin meedenkt en verantwoordelijkheid neemt, draagt hieraan bij. Maar bovenal is het zaak dat de IT- en duurzaamheidsafdelingen binnen bedrijven intensief gaan samenwerken om inzicht te krijgen in de kansen en deze samen te benutten.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door MarktEffect in opdracht van Conclusion. In totaal hebben 859 respondenten deelgenomen. Dit zijn beïnvloeders en beslissers op IT-gebied (N=529) en beïnvloeders en beslissers op duurzaamheidsgebied (N=330) binnen organisaties met minimaal 10 fte.