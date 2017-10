Zes finalisten DAM Prijs bekend

De winnaar van de stedelijke DAM Prijs wordt voor 40 procent bepaald door de publieksstemming en voor 60 procent door de stadsjury. Amsterdammers kunnen van 6 tot en met 21 november stemmen op hun favoriet via amsterdam.nl/damprijs. De winnaar van de DAM Prijs 2017 wordt bepaald op de avond van de uitreiking op 22 november. Deze onderneming wint onder andere een geldbedrag en advertentieruimte en draagt de titel ‘Meest duurzame ondernemer van Amsterdam’. De prijs werd vorig jaar gewonnen door New Electric, een ondernemer die motoren ombouwt naar elektrische aandrijvingen.

Veel belangstelling

Met maar liefst 61 inzendingen was er veel belangstelling voor deelname aan de DAM Prijs 2017.

De stadsdeelwinnaars zijn gekozen aan de hand van beoordelingsgesprekken door de selectiecommissie, waaronder de winnaar van vorig jaar New Electric. Een overzicht van de deelnemers vindt u op: amsterdam.nl/damprijs.

Duurzaam ondernemen

Amsterdam werkt samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan een duurzame en toekomstbestendige stad. Met de DAM Prijs stimuleert de gemeente duurzaam ondernemen door koplopers een podium te bieden en te belonen met een geldprijs. De DAM Prijs laat zien hoe het Amsterdamse MKB bijdraagt aan de verduurzaming van de stad.

Wat is de DAM Prijs?

De DAM Prijs is een prijs voor Amsterdamse MKB-ondernemers met oog voor duurzaamheid. DAM staat voor Duurzame Amsterdammers in het MKB. Duurzaam ondernemen betekent in deze verkiezing ondernemen met hart voor mens, milieu en economie. In de jury zitten Maurits Groen, mede-oprichter van WakaWaka, Alexandra van Huffelen, Algemeen directeur GVB en Bas Rüter, Directeur Duurzaamheid van de Rabobank.