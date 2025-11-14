Zes projecten hebben op donderdag 13 november 2025 de Zuidas Duurzaamheidsprijs gewonnen vanwege hun vernieuwende bijdrage aan een groene, gezonde en sociaal sterke Zuidas. De jury selecteerde in zes categorieën de volgende winnaars: Compass Group & ISS met Regeneratief AGF bij Bidfood, de Vrije Universiteit Amsterdam met Circulaire sloop van het W&N gebouw, Nudus met het Matrix Innovation Center, RAI Amsterdam met de Donation Room, Groenland Energie met Slimme Accusystemen en Stichting Lievegoed met De Joristuin. De Publieksprijs werd toegekend aan Reflower.

De uitreiking vond plaats bij DLA Piper, winnaar binnen de categorie Gebouwen van vorig jaar, waar ruim 140 aanwezigen samenkwamen om de finalisten en winnaars te vieren.

De vakjury, bestaande uit Yvette Watson, Maurits Groen, Ruth Jansen, Victor Nieuwenhuizen en Margreet van Gastel, selecteerde per categorie:

Algemeen/Klimaat: Compass Group & ISS – Regeneratief AGF bij Bidfood



Door een ketensamenwerking tussen cateraars, groothandel Bidfood en opdrachtgevers op de Zuidas is voor het eerst een regeneratief assortiment groentes beschikbaar bij een groothandel. De groentes worden geteeld zonder pesticiden en kunstmest, met aandacht voor bodemherstel en biodiversiteit.

Door vraag te creëren vanuit bedrijfsrestaurants krijgen boeren ruimte om over te stappen naar regeneratieve landbouw. Het project is schaalbaar: elke organisatie die bij Bidfood inkoopt, kan direct regeneratieve producten bestellen.

Circulariteit & Afval: Vrije Universiteit Amsterdam — Circulaire sloop W&N gebouw



Bij de sloop van het voormalige Wis- en Natuurkundegebouw wordt 95% van alle materialen circulair hergebruikt of nuttig toegepast. Het project is uniek omdat voor het eerst in Nederland licht radioactief beton wordt verwerkt tot nieuwe grondstof.

Materialen, meubels en zelfs een gevelkunstwerk krijgen een tweede leven, óók buiten de campus. De VU koppelt circulariteit aan maatschappelijke impact door spullen weg te geven aan studenten, cyclotrons te schenken aan ziekenhuizen in het buitenland en de locatie beschikbaar te stellen aan hulpdiensten om te oefenen.

Gebouwen: Nudus — Matrix Innovation Center

Het Matrix Innovation Center wordt een duurzaam multilab voor startups op het gebied van Life Sciences. Het gebouw, grotendeels opgebouwd uit hout en demontabel ontworpen, heeft een gevel gemaakt van hergebruikte dakpannen.

Met groene terrassen, nestkasten en ruimte voor interactie met de omgeving maakt het gebouw de Zuidas toegankelijker en groener. Het ontwerp laat zien hoe circulariteit ook esthetisch een meerwaarde kan zijn.

Maatschappij & Economie: RAI Amsterdam — Donation Room

Na beurzen worden meubels, planten, materialen en voedsel die overblijven gedoneerd aan maatschappelijke initiatieven in de stad, zoals Leger des Heils en Voedselbank Amsterdam Zuid. In 2025 zet RAI een nieuwe stap: leveranciers en exposanten worden actief gevraagd om mee te doneren. Hiermee wordt verspilling voorkomen én krijgen maatschappelijke organisaties wat zij precies nodig hebben. Inmiddels doen jaarlijks zo’n 12 evenementen mee.

Energie, Mobiliteit & Logistiek: Groenland Energie — Slimme Accusystemen

Groenland Energie koppelt accu’s aan zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, en stuurt deze slim aan. Dat vermindert piekbelasting op het net én verlaagt CO₂-uitstoot. Het systeem is modulair en inzetbaar op bedrijfsterreinen, in wijken en bij parkeervoorzieningen. Het project laat zien dat energiesturing niet alleen technisch, maar ook economisch haalbaar is.

Water & Groen / Openbare Ruimte: Stichting Lievegoed — De Joristuin

Stichting Lievegoed transformeerde 1.000 m² versteend terrein tot een biodiverse en klimaatadaptieve beleeftuin voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De tuin vergroot biodiversiteit dankzij groen, nestkasten, waterdoorlatende bodem en circulair materiaalgebruik. De Joristuin heeft daarnaast grote maatschappelijke waarde: de sensorische omgeving ondersteunt de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen en geeft hen een plek om te spelen en te ontspannen midden in de Zuidas.

Het publiek heeft ruim gestemd voor de Publieksprijs: Reflower winnaar

De afgelopen maand is er ruimschoots gestemd op de diverse inzendingen. Het totaal aantal stemmen kwam uit op 2430! Met bijna 300 stemmen is uiteindelijk de winnaar geworden: Reflower – het abonnement op kunstbloemen.

Reflower helpt organisaties op de Zuidas om volledig over te stappen van verse bloemen naar premium kunstbloemen. Inmiddels doen 12 toonaangevende organisaties mee, waaronder Prosus, PwC, NautaDutilh, van Doorne en de Postcode Loterij.

Het resultaat: geen wekelijkse bloemvervanging, geen transport, geen verpakkingen en geen organisch afval. Reflower financiert de bloemen voor; organisaties betalen alleen abonnementskosten en wisselkosten.

De Zuidas Duurzaamheidsprijs is een initiatief van Green Business Club Zuidas, Gemeente Amsterdam Zuidas en Hello Zuidas en zet hiermee een spotlight op duurzaamheid.