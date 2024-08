Netbeheerder Stedin start in samenwerking met energieleverancier Eneco een pilot op Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland, waarin huiseigenaren op zonnige dagen gevraagd worden om tegen betaling tijdelijk hun zonnepanelen uit te zetten. Slimmer omgaan met energie helpt bij het voorkomen van storingen of spanningsproblemen. Maar ook bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Het doel van deze nieuwe aanpak en primeur voor Nederland is om te leren hoe bereidwillig huishoudens zijn om te helpen het stroomnet te ontlasten. Voor de pilot ‘Slim Schakelen’ zijn klanten van Eneco benaderd voor een vrijwillige deelname.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen is flink gestegen op Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland. Daardoor wordt op sommige momenten meer opgewekt dan er wordt verbruikt. Met als gevolg; een vol elektriciteitsnet. Stedin zoekt continu naar nieuwe oplossingen om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. De pilot is gericht op consumenten en willen we in 2025 groter uitrollen. Voor de eerste pilot is gekozen voor Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen omdat in dit deel van Zeeland een forse groei te zien is in zon-op-dak. Tijdens de meest zonnige momenten komt 50% van de opgewekte elektriciteit voort uit zonnepanelen van consumenten. De verwachting is dat dit alleen maar verder groeit.

Rol voor huishoudens

Netbeheerders doen recordinvesteringen, maar de opwek van duurzame energie groeit sneller dan de netten verzwaard worden. Op zonnige dagen met veel wind wordt er vaak al meer stroom opgewekt dan er op dat moment wordt verbruikt. Nu het aantal huiseigenaren met zonnepanelen toeneemt en er veel duurzame stroom wordt opgewekt door consumenten, wordt er in deze test gekeken of ook zij een rol kunnen spelen in het beperken van de druk op het elektriciteitsnet op zonnige dagen. En naar wat een goede samenwerkingsvorm is tussen huishoudens en energiepartijen.

David Peters, CTO van Stedin: “We willen deze pilot gebruiken om te leren hoe we consumenten kunnen laten meedoen met het verlichten van de druk op het stroomnet. Gaat dit goed dan willen we dit breder inzetten en kan zo meer ruimte voor duurzame opwek ontstaan. In de pilot worden klanten van Eneco gevraagd hun zonnepanelen handmatig, tijdelijk uit te schakelen. Als dit goed werkt willen we ook kijken naar automatische oplossingen voor klanten die daar toestemming voor geven.”

“Steeds meer Nederlanders hebben zonnepanelen, wat uitstekend is voor de vergroening van ons stroomaanbod”, legt Selina Thurer, COO Customers bij Eneco, uit. “Maar dat betekent ook dat het stroomnet op momenten met veel stroom dat allemaal niet aan kan. Door tijdelijk de zonnepanelen af te schakelen, kan dat worden opgelost. Wij werken graag mee aan deze proef zodat we kunnen leren hoeveel effect dit heeft en op wat voor manier zonnepanelenbezitters het best kunnen worden gestimuleerd om bij te dragen aan manieren om lokale netcongestie te helpen voorkomen.”

De pilot duurt van 20 augustus tot 30 september. Eneco heeft een groep klanten in het voedingsgebied per e-mail uitgenodigd. Klanten van Eneco uit Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland kunnen zich nog altijd aanmelden via www.eneco.nl/slim-schakelen . Eén dag van tevoren ontvangen deelnemers een e-mail met daarin de datum, tijd en vergoeding van het eerstvolgende afschakelmoment. Op de gevraagde dag en tijd schakelen deelnemers handmatig tijdelijk de zonnepanelen af. Op basis van hoe vaak het huishouden afschakelt, wordt de totale vergoeding berekend. Ook nemen we telefonisch contact op met deelnemers met vragen over de pilot.