Chemiebedrijven als Dow, Yara en Zeeland Refinery doen er te weinig aan om de industrie te verduurzamen. Dat vindt de onafhankelijke denktank Tij. De zorgen worden gedeeld in een brief aan minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

“Na drie jaar duwen en trekken, moeten wij constateren dat de Zeeuwse bedrijven substantiële verduurzamingsstappen ontwijken en zolang mogelijk vast lijken te houden aan het exploiteren van hun (vaak verouderde) installaties en fossiele productieprocessen. Dit past in een landelijk beeld van de voortgang van de industrie-transitie (KEV, PBL dd 24-10-2024). Vanuit de huidige internationale ontwikkelingen (mondiale energieprijzen, politieke onzekerheden, IRA, Chinese marktverstoringen, etc.) is dit wellicht begrijpelijk, maar naar onze mening ook een doodlopende weg. En dat heeft grote gevolgen! Zonder innoverende stappen zijn deze industrieën in het huidige internationale speelveld genoodzaakt om binnen 5 á 10 jaar hun vestigingen in Nederland af te bouwen of geheel op te heffen. De sociaaleconomische impact hiervan zal fors zijn, zeker lokaal. Wellicht nog ernstiger is dat de aanpak van een effectief klimaat- en duurzaamheidsbeleid langdurig zal stagneren.”

Tij – Denktank voor duurzame procesindustrie in Zeeland

Tij is een onafhankelijke denktank met concrete ideeën voor en een visie op de noodzakelijke en fundamentele transitie van de Zeeuwse procesindustrie. Tij is er van overtuigd dat een toekomstbestendige en duurzame procesindustrie alleen mogelijk is wanneer de plannen voor de energietransitie gekoppeld worden aan de grondstoffentransitie. Tij gaat hiervoor met onderbouwde argumenten de dialoog aan met de overheden en betrokken partijen. Tij is en netwerkorganisatie met een kerngroep van vijf leden.

De leden van Tij zijn onafhankelijk, ongebonden en hebben geen andere belangen dan een breed maatschappelijk belang.