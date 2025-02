Voor een sterk en onafhankelijk Nederland heb je een sterke industrie nodig. Chemiebedrijven staan voor de grootste transformatie uit hun geschiedenis en lopen daarbij tegen grote knelpunten aan. De Koninklijke VNCI roept het kabinet op om vaart te maken met industriebeleid dat deze belemmeringen wegneemt en helpt om investeringen in verduurzaming los te trekken.

Het marktaandeel van de chemische industrie in Europa is de afgelopen twintig jaar gehalveerd. Zonder hulp van de overheid loopt dit verder terug. Voor Nederland is dit beeld nog kritischer. Als grote investeringen uitblijven, worden we nog afhankelijker van landen als China en de Verenigde Staten. Om het tij te keren moet er nu geïnvesteerd worden in de chemische industrie. Dat is de boodschap die Nienke Homan (voorzitter Koninklijke VNCI) vandaag meegeeft aan minister Sophie Hermans van Klimaat & Groene Groei bij de overhandiging van de nieuwe vijfjarenstrategie van de brancheorganisatie voor de chemische industrie.

Knelpunten

De VNCI waarschuwt voor de gevolgen van de knelpunten die chemiebedrijven belemmeren in hun transformatie. Zoals hoge energieprijzen, ontoereikende infrastructuur voor duurzame energie, importstromen van goedkope producten van buiten Europa en de beperkte beschikbaarheid van duurzame grondstoffen. “Je merkt aan alle signalen dat er terugtrekkende bewegingen zijn. De industrie heeft al grote verduurzamingsinvesteringen gedaan, maar de volgende fase loopt vast. Daar maak ik me grote zorgen over”, zegt Homan. “Bedrijven kijken scherp of ze hier kunnen blijven produceren. Grote projecten worden uitgesteld, fabrieken worden stilgelegd en we zien de eerste aankondigingen van ontslagen. Er is nu actie nodig, anders gaan we kopje onder.”

Klimaatdoelen