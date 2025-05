Winnubst Grafische Afwerking is officieel B Corp-gecertificeerd. Het familiebedrijf uit Zaandam, dat al sinds 1985 duurzame keuzes maakt, is daarmee de eerste producent van kartonnen verpakkingen en POS-materiaal in de Benelux met volledig lokale productie die toetreedt tot de internationale beweging van bedrijven die winst en verantwoordelijkheid combineren.

“Deze certificering voelt als erkenning voor iets dat al heel lang in ons DNA zit,” zegt Tom Winnubst, derde generatie in het familiebedrijf. “We zijn er trots op – maar we zijn er nog lang niet! Want duurzaamheid blijft toch ook gepuzzel. Voor ons is het geen vinkje, maar een route. En impact is ons kompas.”

Lokaal, eerlijk en karton als kracht

Winnubst doet al veertig jaar wat goed voelt. Geen productie in lagelonenlanden, maar gewoon in Zaandam. Geen schijnoplossingen, maar echte keuzes: 100% groene stroom, lokale partners en leveranciers, maatschappelijke betrokkenheid, eerlijke ketens en duurzame materialen. Van drukkerij tot designbureau, van start-up tot B Corp-merk: wie samenwerkt met Winnubst kiest voor creatief, eerlijk en lokaal geproduceerd drukwerk.

Wat ooit begon met het vullen van enveloppen, is uitgegroeid tot een moderne producent van luxe verpakkingen, instore displays en PR-boxen — onder meer voor Gulpener, Tony’s Chocolonely en andere impactmerken. Alles wat ze maken, maken ze van karton.

Over B Corp

B Corp is een wereldwijde certificering voor bedrijven die aantoonbaar voldoen aan hoge standaarden op het gebied van milieu, mens en maatschappij. De beoordeling kijkt niet naar mooie woorden, maar naar meetbare daden. Winnubst scoorde 96.7 punten – en laat daarmee zien dat zelfs in een branche waar duurzaamheid niet vanzelfsprekend is, je het verschil kunt maken