7 jaar geleden zijn Yvette Watson en Geerke Versteeg gestart met ondernemen en hebben inmiddels twee succesvolle impactbedrijven opgebouwd; PHI Factory en The 2B Collective. Anderen erkennen dit succes ook, want namens dit gepassioneerde en gedreven ondernemerskoppel, behoort Yvette Watson tot de laatste drie finalisten van de Bold Future Awards, als onderdeel van de Bold Woman Awards. De andere powervrouwen zijn Mariëlle Smit van Mama Deli en Liesbeth & Violet Lotgering van POM Amsterdam.

De Bold Woman Awards (Zakenvrouw van het jaar) zijn in het leven geroepen door Veuve Clicquot, om de legacy van Madame Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot in leven te houden.

Haar durf en visie gecombineerd met nieuwsgierigheid en innovatie maakte dat ze traditionele processen vernieuwd heeft die ruim 200 jaar later nog steeds worden gebruikt bij het maken van champagne. Middels de Bold Woman Award en de Bold Future Award willen zij vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. Voor zowel de zakenvrouw die al tot de gevestigde orde behoren als de startende vrouwelijke onderneemster.

Wat maakt dit ondernemerskoppel zo bijzonder? We zien vaak alleen het werk dat ze verrichten voor een duurzame wereld van morgen. Hoe ze dit hebben gedaan blijft vaak onderbelicht, maar is des te interessanter. De kracht zit in de complementariteit van het koppel; visie en creativiteit samen met manifestatiekracht en resultaatgerichtheid.

Een belangrijk thema voor hen is transformationeel leiderschap. Zij zijn niet alleen op zoek naar de verandering in de economie en maatschappij, maar ook de verandering in de manier waarop bedrijven geleid worden. Hoe haal je het beste uit mensen (focus op krachten in plaats van zwakten), diversiteit (dit is nodig om de complexe problemen van deze tijd op te lossen), persoonlijke ontwikkeling en als medewerker actief meedenken met de strategie van het bedrijf.

Het hebben van een vrouwelijke directie en hiermee vrouwelijk leiderschap maakt de wijze van besturen krachtig, omdat ze spelen met zowel de vrouwelijke als de masculiene eigenschappen die ze bezitten. Zo zorgt de masculiene kant voor structuur, besluitvaardigheid en een heldere stip op de horizon. Dit zie je terug in de Rockefeller Habits methode die zij gebruiken om de bedrijven te schalen. Geerke; ‘de habits zorgen voor structuur en focus op alleen die activiteiten doen die bijdragen aan onze BHAG’. Terwijl de vrouwelijke eigenschappen zorgen voor ondernemen met intuïtie, expressie, liefdevolle verbindingen, creatie en sprankeling, wat je terugziet in de focus op echte verbindingen met medewerkers, klanten en partners en groots dromen. Yvette; ‘we pushen continu de status quo, maar wel op een inspirerende mensgerichte wijze’.

De belangrijkste vrouw in Yvette haar leven was haar Engelse oma; ‘mijn Engelse oma is mijn grote inspiratiebron. In de jaren 30 liep zij vooraan bij de Engelse Vrouwen beweging om te vechten voor de rechten van de vrouw. Ik smulde van haar verhalen en leerde over hoe zij haar droom omzette in een grote maatschappelijke vooruitgang. Mijn doel is hetzelfde, maar ik heb een andere maatschappelijke uitdaging. Uitputting van onze aarde, vervuiling en klimaatverandering zijn de grote uitdagingen van deze tijd. Van haar heb ik geleerd dat we werkelijk alles kunnen bereiken, met slechts kleine stapjes, altijd trouw aan ons doel. Geerke haar grootste inspiratiebron is haar vader; ‘gepensioneerd directeur reiniging, groot fan van klussen en super actief in allerlei vrijwilligersbanen. Ik leerde van hem dat spullen waardevol blijven en dat je alles kan maken als je er maar aan begint. Hij heeft me laten zien dat het zo ontzettend belangrijk is om je met hart en ziel te verbinden aan hetgeen ik belangrijk vind en een krachtige vrouw te zijn.

Maandag 7 november is de uitreiking van de Bold Future Awards in het Scheepvaartsmuseum in Amsterdam.

Yvette Watson zal op 18 april 2023 dagvoorzitter zijn van het grootste event Purpose Day XL ‘The Road to Net Positive‘