XPENG, toonaangevende fabrikant van slimme elektrische voertuigen (EV’s), presenteert vandaag de XPENG P5 als eerste model op de Nederlandse markt. De EV is vanaf vandaag te reserveren én te bewonderen in de eerste Nederlandse XPENG Experience Store in de Westfield Mall in Leidschendam. In deze gloednieuwe winkel kunnen bezoekers naast de P5 ook de P7 en XPENG’s prototype van de vliegende auto, de XPENG X2, tijdelijk bezichtigen. Met de presentatie van deze intelligente voertuigen illustreert XPENG zijn visie op de mobiliteit van de toekomst, gedragen door grensverleggende innovatie en technologie.

Isaac Yeo, Country Head van XPENG in Nederland, licht toe: “We vinden het geweldig dat we nu onze innovatieve elektrisch aangedreven P5 op de Nederlandse markt kunnen introduceren. XPENG stelt zich ten doel zijn klanten de beste EV-technologieën te bieden en een actieve bijdrage te leveren aan de evolutionaire reis naar verdere verduurzaming. We willen onze klanten tijdens de hele levenscyclus van de auto’s de beste gebruikservaring bieden, zowel online als offline. Daarnaast willen we ons nieuwe retail concept tot leven brengen door nauwe samenwerking met onze lokale partners.”

Leon He, Vice President van XPENG, vult aan: “Nederland is een van de belangrijkste strategische markten voor XPENG. We hebben hier vorig jaar ons Europese hoofdkantoor gevestigd en we hebben keihard gewerkt om hier nu ook onze eigen showroom te openen. We zien enorme kansen en groeimogelijkheden op deze markt en we hebben alle vertrouwen in de kracht van de producten van XPENG. Met onze visie op mobiliteit en duurzaamheid hebben we een geweldig pad voor groei uitgezet.”

Hans Kuijpers, Director Investment Projects & Investor Climate van de Netherlands Foreign Investment Agency: “XPENG heeft hier begin vorig jaar haar Europese hoofdkantoor gevestigd en we zijn blij om te zien dat het bedrijf in Nederland groeit. XPENG is in veel opzichten een technologiebedrijf met een sterke focus op innovatie om de toekomst van mobiliteit op te lossen. We zijn blij dat deze marktpartijen naar Nederland komen en samen bijdragen aan deze grote transitie.”

De gezinsauto van de toekomst

De XPENG P5 is een middelgrote gezinsauto uitgerust met het door XPENG ontwikkelde Advanced Driver Assistance System (XPILOT) en het intelligente Xmart OS besturingssysteem. De P5 combineert geavanceerde bestuurdersondersteuning met reiscomfort voor alle inzittenden.

Kenmerken XPENG P5

De OTA (over-the-air) upgrades zorgen ervoor dat alle software en features gedurende de gehele levenscyclus van de P5 up-to-date blijven.

Het aerodynamische ontwerp van de P5, met een groot glazen panoramadak, fraaie fastback en discrete ducktail, zorgt voor een actieradius van 465 km (WLTP), aangedreven door 66 kWh batterijvermogen.

Het Xmart OS besturingssysteem biedt uitgebreide informatie- en menufuncties voor zowel bestuurder als interieur, ondersteund door een 12,3-inch LCD-instrumentenpaneel. Een centraal 15,6-inch Full-HD-scherm (resolutie 1920×1080), in-car spraaksturing met herkenning van zowel bestuurders- als passagiersposities, en een bibliotheek met tal van in-car apps die zowel bestuurder als passagiers assisteren, informeren en vermaak bieden.

Het intelligente besturingssysteem is onopvallend geïntegreerd in de stijlvolle interieuronderdelen met onder meer verwarmde kunstleren stoelen, een zelfregelend Xfreebreath luchtzuiveringssysteem en een geavanceerd surround-sound systeem. Veel voertuigfuncties zijn ook met de smartphone te bedienen.

Voor optimaal reisgemak biedt de P5 26 opbergvakken en een 450L grote bagageruimte, met daaronder nog eens een extra 70L opbergcompartiment.

Reserveren P5

Vanaf vandaag is de XPENG P5 te reserveren voor de Nederlandse markt (evenals in Denemarken, Noorwegen en Zweden). Via de mobiele XPENG app of de officiële XPENG website kunnen geïnteresseerden zich voor de auto registreren. De inschrijving biedt ook voorrang op de wachtlijst voor de eerste testritten die in het begin van het tweede kwartaal mogelijk zijn.

Aanvullende verkoopinformatie over de XPENG P5, evenals meer informatie over de start van de testritten, volgen zo spoedig mogelijk.

Later dit jaar opent XPENG in samenwerking met zijn partner Emil Frey nog twee Nederlandse winkels. Voor de komende jaren staan er meer store-locaties op de planning in grotere steden door heel Nederland.