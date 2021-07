WUR vernieuwt haar onderwijsmeubilair met Ahrend

Wageningen University & Research (WUR) vernieuwt haar onderwijsmeubilair op circulair en sociaal verantwoorde wijze en kiest voor Koninklijke Ahrend. Het gaat om grote aantallen verrijdbare en in hoogte verstelbare tafels en stoelen, een vernieuwing die de lesmethodieken die WUR gebruikt, ondersteunt. De onderdelen Presikhaaf Schoolmeubelen en de Circulaire Hub van Ahrend zorgen voor hergebruik én vernieuwing van de bestaande tafels en stoelen van de WUR.

Deze opdracht van Wageningen University & Research is een bevestiging van de strategische keuze voor kwaliteit, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de Circulaire Hub heeft Ahrend alle circulaire dienstverlening en circulaire productiefaciliteiten samengebracht. Hier worden onder andere grote aantallen bestaand meubilair gerevitaliseerd. En op de productielocatie van Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem werken ruim 150 medewerkers met een zogeheten arbeidsbeperking dagelijks aan de ontwikkeling, productie en revitalisatie van onderwijsmeubilair.

Locatiemanager Ludy Zeeuwen, verantwoordelijk voor het onderwijsgebouw Forum op de Campus en betrokken bij de tender: “Onderwijs bij WUR is de laatste jaren aan het veranderen. Waar voorheen veel klassikale colleges en computerpractica werden gegeven, is de tendens nu meer in groepen te werken. Daarnaast zijn ook vaste PC’s uit het onderwijsbeeld verdwenen en nemen studenten een eigen laptop mee. Dat stelt andere eisen aan het meubilair dan voorheen. Meubilair moet flexibel zijn en ergonomisch verantwoord. WUR heeft daarom een tender uitgeschreven voor verrijdbare en in hoogte instelbare tafels en stoelen. Hiermee kan tijdens een college gemakkelijk van rij naar groepsopstelling worden geswitcht en kunnen studenten de tafel en stoel instellen op eigen hoogte.”

WUR heeft de ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en daarmee past deze uitvraag in de ontwikkeling om meer duurzaam en circulair in te kopen.”

Koninklijke Ahrend is – met recent behaalde PSO 30+ certificering – koploper in de branche op het gebied van sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Medewerkers met een arbeidsbeperking werken volledig mee door de inrichting van het productieproces en adequate begeleiding. Daarnaast is er een Leerwerkcentrum dat mensen de gelegenheid biedt om al werkend vaardigheden te leren voor een beroep.

Voor Presikhaaf Schoolmeubelen is deze opdracht haar grootste ooit. “Binnen Presikhaaf Schoolmeubelen zijn we enorm trots op deze grootste order tot nu toe in het bestaan van ons bedrijf en op de samenwerking met ons moederbedrijf Koninklijke Ahrend die hieraan ten grondslag ligt. Dit bevestigt ons vertrouwen dat wij als groep voor veel onderwijsinstellingen de juiste productmix in huis hebben.”