Woonstichting JOOST en Dura Vermeer tekenden vandaag de bouwteamovereenkomst voor het realiseren van twee duurzame woongebouwen aan de Herman Moerkerklaan in ’s Hertogenbosch. In deze twee gebouwen komen in totaal 153 nieuwe, energiezuinige appartementen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Marieke Vossen (directeur-bestuurder JOOST), Bahman Laké (ontwikkelaar JOOST), Joost Huijbregts (manager Vastgoed JOOST) en de directie van Dura Vermeer.

Nadrukkelijke keuze voor duurzaamheid en houtbouw

Woonstichting JOOST kiest hierin nadrukkelijk voor het bouwen van woningen waarbij duurzaamheid en houtbouw centraal staan. De twee nieuwe woongebouwen worden grotendeels uitgevoerd in hoge houtbouw, waarbij het casco wordt gerealiseerd in CLT (Cross Laminated Timber). Hiermee zet JOOST een belangrijke stap richting circulair en biobased bouwen. De toepassing van hout zorgt voor een lagere CO₂ uitstoot, een gezonder binnenklimaat. Een vooruitstrevende keuze die in Nederland nog maar beperkt wordt toegepast.

Ontwerpen en ontwikkelen

De komende periode werken JOOST en Dura Vermeer het ontwerp van deze gebouwen verder uit. ‘Na afronding van dit bouwteamtraject en de benodigde vergunningprocedures verwachten we snel aan de slag te kunnen met de bouw’, vertelt Bahman Laké. Dura Vermeer kwam als winnaar uit de tenderuitvraag voor dit project.’

Brede gebiedsontwikkeling Hintham

De nieuwbouw maakt deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling in Hintham, waar JOOST werkt aan toekomstbestendige, betaalbare en duurzame huisvesting voor verschillende doelgroepen. ’Met deze stap zetten we een belangrijke beweging richting meer betaalbare en duurzame woningen in ’s Hertogenbosch, zowel voor huidige als toekomstige bewoners’ vult Marieke Vossen, directeur-bestuur van JOOST, aan. ‘We zijn blij dat we dit samen met Dura Vermeer kunnen doen. Hun visie op duurzaamheid en kwaliteit sluit goed aan bij onze ambities’.