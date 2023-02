Bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2022 heeft Wolters Kluwer aangekondigd in maart de nieuwe divisie Corporate Performance & ESG te lanceren. In dit onderdeel worden activiteiten samengevoegd die grote bedrijven helpen met rapportages over hun prestaties: financieel, operationeel en duurzaamheid/ESG en hoe zij dat kunnen verbeteren. In de nieuwe divisie worden onder meer de dochters CCH Tagetik, Enablon en TeamMate samengevoegd.

De activiteiten die deel gaan uitmaken van de nieuwe divisie Corporate Performance & ESG waren in 2022 goed voor een omzet van €639 miljoen en groeiden met 12%. Wolters Kluwer denkt de onderdelen sneller te kunnen laten groeien door ze te bundelen in een nieuwe divisie.