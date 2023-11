De KNVB, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vijf gemeentes Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Heerenveen en Rotterdam hebben hun handtekening gezet onder een convenant voor het WK Bid BNG 2027. Hiermee is de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de speelsteden voor de mogelijke organisatie van het mondiaal landentoernooi voor vrouwen over vier jaar in België, Nederland en Duitsland bekrachtigd. Op vrijdag 8 december leveren België, Nederland en Duitsland het gezamenlijke WK Bid Breaking New Ground 2027 in bij FIFA. Daarin staat beschreven hoe de drie landen het WK voor vrouwen over vier jaar tot een succes willen maken. De ambitie is om het meest groene en duurzame WK ooit neer te zetten.

Vliegwiel

Voor Nederland zou een WK in 2027 tien jaar na het succesvol verlopen UEFA Women’s European Championship 2017 komen. De EK winst van destijds werd een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Niet alleen groeide het aantal voetballende meiden en vrouwen tot 135.000, zij krijgen ook meer mogelijkheden voor talentontwikkeling en betere voorwaarden om met plezier te kunnen voetballen.

Het WK2027 moet voor een volgende reuzensprong zorgen, waarbij er ook specifieke ambities bestaan om meer vrouwen in vertegenwoordigende functies als trainer, bestuurder en scheidsrechter te realiseren.

Iedereen is welkom

Met het WK Bid Breaking New Ground spreken België, Nederland en Duitsland bovendien specifiek uit dat het toernooi een katalysator moet worden voor sociale en sportieve gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, met positieve effecten op de samenleving en de wereld. Iedereen is welkom bij het compact georganiseerde toernooi in de drie landen met kleine afstanden voor fans, teams en media. Daarmee willen België, Nederland en Duitsland ook het meest groene en duurzame WK ooit neerzetten.

In de race om het WK2027 te mogen organiseren hebben België, Nederland en Duitsland concurrentie van Brazilië en USA/Mexico. Recent trok Zuid-Afrika zich terug. Op 17 mei 2024 wordt vervolgens tijdens het FIFA -congres in Bangkok bekend gemaakt wie het WK in 2027 daadwerkelijk mag organiseren. Het congres bestaat uit 211 leden. Afgezien van de landen die een WK bid hebben ingediend, mag ieder lid een stem uitbrengen.

Volgende stap

Gijs de Jong (secretaris generaal KNVB): “Ik ben blij dat we vandaag met dit convenant de volgende stap in onze goede samenwerking kunnen zetten. Ons doel is om een duurzaam, economisch aantrekkelijk en gastvrij toernooi voor de hele wereld te organiseren en dat zouden we niet kunnen zonder de steun van overheid en de speelsteden. Uiteindelijk moet het vrouwenvoetbal in de hele wereld van dit toernooi kunnen profiteren. In de komende periode zullen we dit verhaal met volle overtuiging uitdragen bij alle collega bonden van het FIFA-congres.”