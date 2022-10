Wintershall Dea en HES Wilhelmshaven Tank Terminal (onderdeel van het Nederlandse HES International) hebben een MoU ondertekend om samen CO₂nnectNow te ontwikkelen, een CO₂-hub op het Duitse HES Wilhelmshaven Tank Terminal. Het plan is om CO₂ die onvermijdbaar is in Duitse industriële processen, op te vangen en te transporten naar het geplande CO₂nnectNow. Vanuit deze enige diepzee haven van Duitsland zal de CO₂ worden verscheept, en later via pijpleidingen worden getransporteerd, naar pijpleidingen in de Noorse en Deense Noordzee die verbonden zijn met geologische formaties. Daar wordt de CO₂ permanent en veilig opgeslagen. Dit proces wordt Carbon Capture en Storage genoemd, CCS, en zal een sleutelrol spelen in het koolstof vrij maken van industrieën die lastig te verduurzamen zijn in Duitsland.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal werd geselecteerd als de thuisbasis voor CO₂nnectNow vanwege de strategische ligging, de diepzee kade en uitgebreide industriële- en railinfrastructuur.

Er is een studie gestart om de haalbaarheid van het project te bepalen, waarvan de resultaten naar verwachting in 2023 zullen worden ontvangen.

In mei 2022 presenteerde Wintershall Dea – Europa’s grootste onafhankelijke Gas- en oliebedrijf – BlueHyNow, een gepland project om grote hoeveelheden waterstof uit aardgas te produceren in Wilhelmshaven. De verwachting is dat de door BlueHyNow gegenereerde CO₂ ook zal worden opgevangen en verzameld bij CO₂nnectNow.

Wintershall Dea heeft onlangs een samenwerking aangekondigd met Equinor om Duitsland en Noorwegen te verbinden via een 900 kilometer lange CO₂-pijpleiding. De pijpleiding zal naar verwachting een jaarlijkse capaciteit van maximaal 40 miljoen ton hebben in 2032 en zal veilig transport van CO₂ vanaf de Duitse kust naar de Noorse Noordzee mogelijk maken.

“Alleen met CCS kan Duitsland zijn klimaatdoelstellingen halen. De Noordzee, met name Noorwegen en Denemarken, biedt een enorm potentieel en Wilhelmshaven ligt perfect in Noord-Europa. We zijn verheugd dat we in HES een ervaren en lokaal gewortelde partner hebben gevonden om ons CO₂nnectNow-project te laten rijpen,’ zegt Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management & Hydrogen bij Wintershall Dea.

“Bij HES International streven we naar duurzame groei, met een sterke focus op kansen in de energietransitie zoals waterstof, CO₂ en schone brandstoffen. Onze HES Wilhelmshaven Tank Terminal heeft de ambitie om een centrale rol te spelen in de Duitse energietransitie. De terminal is zeer goed gepositioneerd om dit te doen, met voldoende land beschikbaar voor verdere ontwikkeling en uitgebreide kade- en spoorcapaciteit. Samenwerking is essentieel om succesvol te zijn in het leveren van een zinvolle bijdrage aan de decarbonisatie van de regio, in lijn met de Europese Green Deal,” voegt Martijn Fock, Business Development en Commercial Director bij HES International, toe.

Studies (bijvoorbeeld door het Öko-Institut en Agora Energiewende) bevestigen dat CCS een sleuteltechnologie zal zijn om Duitsland in staat te stellen de emissies van industrie en landbouw te verminderen. Daarom heeft Wintershall Dea plannen om de emissies te verlagen door CCS en koolstofarme waterstof technologieën toe te passen, die mogelijk kan oplopen tot 20 tot 30 miljoen ton CO₂ per jaar tegen 2040.

CO₂nnectNow moet een cruciale bouwsteen worden om deze doelen te bereiken als vanaf 2028 jaarlijks geleidelijk meer dan 10 miljoen ton CO₂ vanuit HES Wilhelmshaven wordt geëxporteerd naar veilige offshore-opslaglocaties.