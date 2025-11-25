Op maandagavond 24 november is tijdens de achtste editie van het BID Nationaal Innovatiegala in drie categorieën de Nederlandse Innovatie Prijs 2025 uitgereikt. De winnaars zijn dit jaar Sensata Technologies (meest innovatieve grootbedrijf), Ecoplant Europe (meest innovatieve MBK-bedrijf) en Coolfinity (maatschappelijke impact innovatie award).

De Nederlandse Innovatie Prijs

De Nederlandse Innovatie Prijs is gebaseerd op de resultaten van de Nederlandse Innovatie Monitor, een jaarlijks grootschalig vragenlijstonderzoek naar innovatie en ondernemerschap onder bedrijven in Nederland uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek. De resultaten uit dit onderzoek verschijnen ieder jaar in het Nederlandse Innovatie Monitor rapport. Daarnaast selecteert een jury* onder het voorzitterschap van ACBI-directeur prof. dr. Henk Volberda jaarlijks de winnaars in de categorieën meest innovatieve grootbedrijf, meest innovatieve MKB-bedrijf en maatschappelijke impact.

Winnaars Nederlandse Innovatie Prijs 2025

Meest innovatieve grootbedrijf

Sensata Technologies Holland: een R&D-intensief onderdeel van een wereldwijd opererend industrieel technologiebedrijf voor het ontwerpen en vernieuwen van sensoren en producten om hoog voltage circuits te schakelen en controleren voor de automotive, industriële en aerospace markten. Op de R&D-site in Hengelo is gewerkt aan onder meer hoog-voltage oplaad- en stroomverdeelsystemen voor elektrische vrachtwagens, compacte schakelaars voor hoogspanningssystemen in elektrische voertuigen, en nauwkeurige krachtsensoren voor remsystemen.

“Sensata Technologies Holland is een vooroplopend maakbedrijf dat door middel van nauwe klantcontacten op vele lagen en typisch Nederlandse kwaliteiten erin slaagt om door middel van continue vernieuwing een actueel productportfolio te onderhouden” – aldus de jury.

De runner-op in deze categorie is Fugro, een toonaangevende geo-data specialist met een voorname focus op het in kaart brengen, modelleren en monitoren van het aardoppervlak en de ondergrond. Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software, dat innovatieve softwareproducten ontwikkelt voor de zakelijke markt en onder meer een vierdaagse werkweek heeft geïntroduceerd, is op de derde plaats geëindigd. De andere genomineerden – eveneens zeer innovatief – waren Alphatron Marine, Antea Group Nederland, NXP Semiconductors en Philips (op alfabetische volgorde).

Meest innovatieve MKB-bedrijf

Ecoplant Europe: de ontwikkelaar van een zonvolgend, autarkisch en nagenoeg circulair energiesysteem dat zeer efficiënt omgaat met de beschikbare zonkracht. Het bedrijf is ook op niet-technologisch vlak vernieuwend, blijkend uit onder meer de wijzen waarop het zich inzet voor het versnellen van de energietransitie door bijvoorbeeld jongeren en lokale gemeenschappen hier actiever bij te betrekken.

“Ecoplant Europe ontwikkelt slimme energiesystemen die enerzijds technologisch vernieuwend zijn en anderzijds het bewuster gebruik van natuurlijke hulpbronnen in lokale gemeenschappen stimuleren”, aldus de jury.

De runner-up in deze categorie is Aectual, een wereldwijde koploper in 3D-geprinte interieurs en architectonische afwerkingen, gemaakt van gerecyclede materialen in een volledig circulaire loop. Het bedrijf Q42, dat uiteenlopende digitale producten bedenkt, bouwt en schaalt die het leven van mensen slimmer, beter en leuker maken, eindigde op de derde plaats. De andere vernieuwende bedrijven met een nominatie in deze categorie waren Beeliners, Coolfinity, DEUS, DigiCorp Labs, Dutch Clean Tech, Pure Water Group, Service Planet Rotterdam, The Next Wilson, TONOS Care en Torrgas (op alfabetische volgorde).

Maatschappelijke Impact Innovatie award

Coolfinity: de ontwikkelaar van een innovatief koelsysteem dat medische middelen, zoals vaccins en medicijnen, binnen een bepaalde temperatuurrange houdt in gebieden met een zwak, onbetrouwbaar of niet-bestaand elektriciteitsnet. De gepatenteerde koeltechnologie maakt dat de koelkast efficiënt energie kan opslaan en gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van dure elektrische accu’s of generatoren.

“Coolfinity laat zien dat ook zeer kleine bedrijven een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Hun innovatieve koeltechnologie draagt bij economische weerbaarheid en de reductie van CO₂-uitstoot en redt letterlijk levens: doordat vaccins en medicijnen betrouwbaar gekoeld blijven, worden vaccinatieprogramma’s wereldwijd effectiever”, aldus de jury.

De runner-up in deze categorie is Dutch Clean Tech, een bedrijf dat innovatieve Nederlandse watertechnologie combineert met een vernieuwend investeringsmodel voor waterzuiveringsinstallaties, waarmee het bijdraagt aan schoon drinkwater, water hergebruik, en minder vervuiling in met name Latijns-Amerika. Pure Water Group, een toonaangevende producent van high purity- en ultra pure watersystemen die bijdragen aan het tegengaan van stikstofproblematiek, klimaatverandering en watertekorten, eindigde op een derde plaats. Andere respectabele bedrijven met een nominatie in deze categorie waren (op alfabetische volgorde) Aectual, Antea Group Nederland, DEUS, DigiCorp Labs, Ecoplant Europe, TONOS Care en Torrgas.

BID Innovatie Awards

Alle genomineerden in bovengenoemde categorieën ontvingen de BID Innovatie Award, een initiatief van de Big Improvement Day (BID), als erkenning voor hun innovatieve prestaties. Daarnaast werden door BID nog enkele prijzen uitgereikt met betrekking tot thema’s waar dit jaar extra aandacht aan is besteed, namelijk water, landbouw en sport.

Water innovatie prijs: Dutch Clean Tech

Met een toenemend belang van toegang en goed gebruik van water werd water innovatie als extra categorie toegevoegd dit jaar. Ontwikkelaar, financier en exploitant van waterzuiveringsinstallaties, Dutch Clean Tech, kreeg erkenning voor de combinatie van technologie en een vernieuwend financieringsmodel waarbij Europese beleggers het gebrek aan financiering voor de faciliteiten overbruggen om de toegang tot schoon (drink)water wereldwijd te verhogen.

Agrarische innovatie prijs: Rijk Zwaan

BID heeft daarnaast in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een BID Innovatie Award uitgereikt aan internationaal zaden-distributeur Rijk Zwaan vanwege haar doorlopende focus op onderzoek naar toekomstige rassen, rekening houdend met klimaatverandering.

Sport innovatie prijzen: Nevobo en Monkey Moves

Op basis van de resultaten van de Sportinnovatie Monitor, eveneens uitgevoerd door ACBI, in samenwerking met het Mulier Instituut en SportInnovator, ontving de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) een BID Innovatie Award voor de structurele verankering van onderzoek-gestuurde innovatie in het beleid. Door te experimenteren en samenwerkingen op te zetten realiseerde Nevobo het afgelopen jaar aantoonbare technologische en sociale impact op sportclubs, leden en medewerkers en de sector. Ten slotte werd Monkey Moves’ innovatie-inspanningen door BID en Sportinnovator bekroond met een BID Innovatie Award voor de grote maatschappelijke waarde die door de organisatie wordt gerealiseerd middels het meer laten bewegen en sporten van jonge kinderen en daarmee het verbeteren van hun motoriek.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit Roel Beetsma (Universiteit van Amsterdam), Floor Boselie-Abbenhuis (Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur), Rodrique Engering (Kamer van Koophandel), Abdessalam Es-Saghir (Ministerie van Economische Zaken), Perry Feenstra (Het Financieele Dagblad), Thomas Grosfeld (VNO-NCW), Wouter Kolff (CdK provincie Zuid-Holland), Arjen Gerritsen (CdK provincie Flevoland), Saman Mohammadi (RE:BORN), Hans Schutte (ROC van Amsterdam), Albert Jan Thomassen (FBNet Familiebedrijven) en Wilke Wittebrood (MT/Sprout), onder leiding van onderzoeksleider en juryvoorzitter Henk Volberda (Universiteit van Amsterdam).