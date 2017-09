Winnaars Amsterdam Circular Challenge 2017 bekend gemaakt

De Amsterdam Circular Challenge heeft 3 winnaars opgeleverd: Genus, Antecy en CircularIQ. De jury roemde deze startups vanwege hun innovatieve oplossingen voor een circulair havengebied Amsterdam. Ze krijgen onder meer een tijdelijke werkplek in Prodock – de innovatiehub in het havengebied Amsterdam, toegang tot het partnernetwerk van Clean Capital met potentiele klanten en begeleiding van experts van Havenbedrijf Amsterdam, AEB Amsterdam en Waternet.

De jury, onder leiding van Jacqueline Cramer, en het publiek waren onder de indruk van de kwaliteit van alle finalisten. Cramer: “Het was erg boeiend om naar pitches te luisteren waar de gedrevenheid van af spat. De drie winnaar snappen echt waar de uitdagingen voor het Amsterdamse Havengebied liggen. Ze zouden morgen al kunnen beginnen”.

Indrukwekkende oplossingen

Uit de 31 inzendingen bleek de grote verscheidenheid aan oplossingen. Winnaar Gensos werkt bijvoorbeeld aan een proces waarmee natte biomassa (zuiveringsslib) effectiever kan worden omgezet in biogas. Voor de haven van Amsterdam is deze toepassing ideaal, omdat er zoveel natte biomassa is. Clean Capital kan de pilot van deze startup direct opschalen naar de praktijk.

De startup die veelbelovend is in het zuiver maken van CO2 is Antecy. In grote vaten wordt vervuilde CO2 omgezet in schone CO2 in gasvorm (koolzuurgas). Een prima product om frisdrank en bruisend mineraalwater van de bubbels te voorzien. Maar het is ook te gebruiken als grondstof voor maken van methanol. De jury ziet het al helemaal voor zich dat Antecy alle CO2 in het gebied ‘opslurpt’. Het is nu aan Antecy om te bewijzen dat hun oplossing echt werkt.

Van een hele andere orde is de startup CircularIQ. Zij heeft een online platform ontwikkeld waarmee bedrijven direct inzicht hebben in de duurzaamheid van hun supply chain. Ook de prestaties van toeleveranciers zijn inzichtelijk. Juist deze zeer transparante maatwerkoplossing maakt dat zij de winnaar zijn van de digitale challenge. De jury is van mening dat dit systeem direct te implementeren is binnen Amsterdam.

Een boost aan een circulaire toekomst

Voor de partners van Clean Capital is een dergelijke challenge een mooie gelegenheid om startups te introduceren in hun netwerk. Koen Overtoom, directeur Havenbedrijf Amsterdam: “Wat mij betreft gaan de winnaars direct aan de slag in Prodock. Wij zullen er alles aan doen om hen te ondersteunen in het bouwen aan een circulaire toekomst. Een challenge als dit is zeker voor herhaling vatbaar!”

Internationaal karakter

Om zoveel mogelijk (internationale) startups te bereiken, heeft Clean Capital aan Rockstart en Climate-KIC gevraagd deze challenge te begeleiden. Rockstart heeft een groot netwerk van startups in Amsterdam en om streken. Climate-KIC is de Europese community voor klimaatinnovatie, met een incubator waar ruim 800 startups over heel Europa deel van uit maken.