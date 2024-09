Op zaterdag 28 september werden de TVW Awards uitgereikt. Winnaar van de TVM Award Duurzaamheid 2024 werd BREYTNER. GP Groot en Verhelst Transport BV waren de andere twee kanshebbers.

BREYTNER bewijst dat zero emissie kan. Het is een pionier in de transportsector die met hun 100% zero emissie wagenpark en duurzame logistieke diensten niet alleen de uitstoot aanzienlijk vermindert, maar ook een voorbeeld is voor de sector. Ze maken de versnelling op het gebied van duurzaamheid mogelijk voor anderen. De winnaar toont volgens de jury lef en durf door het gewoon te doen. Hun toewijding aan innovatie en kennisdeling maakt hen tot een onmisbare speler in de transitie naar een duurzamere toekomst in het transport.

Over de TVM Awards

De TVM Awards is de naam van een maatschappelijk initiatief ter verbetering van transport- en verkeersveiligheid van TVM verzekeringen en een selecte groep betrokken partners. De partners zijn: Volvo Trucks Nederland, Van Eijck Groep, Continental Benelux, Veilig Verkeer Nederland, Sectorinstituut Transport en Logistiek, ANWB, JobTrans en Bumper. De primaire doelstelling van de TVM Awards is om meer bewustwording te creëren – onder alle weggebruikers- voor veilig rijgedrag. Daarnaast willen TVM verzekeringen en de partners een positieve bijdrage leveren aan het vak van beroepschauffeur.

TVM verzekeringen zet zich al decennialang vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid in voor transportveiligheid. De vijftigste editie van Ridders van de Weg in 2018 was voor TVM aanleiding om te kijken of de tijd rijp was voor een volgende stap, die beter aansluit bij de huidige tijdsgeest. Immers, veilig rijgedrag omvat tegenwoordig meer dan schadevrij rijden. Om die reden is het concept van de TVM Awards ontwikkeld. Ook op deze manier uiten we onze waardering voor alle professionals achter het stuur die op een veilige manier onze economie draaiende houden.