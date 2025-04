Vandaag is de eerste Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award uitgereikt aan winnaars van Libanon Lyceum uit Rotterdam met hun inzending ‘van natuur tot plaque-verwijderaar’. De winnaars werden geselecteerd na spannende pitches in Museon-Omniversum in Den Haag. Naast de winnaars, waren er pitches van vijf andere inzendingen die gepresenteerd werden door genomineerde eindexamenkandidaten van Technasium scholen.

Innovaties voor een circulaire wereld

De nieuwe Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award is een aanmoedigingsprijs voor jonge duurzaamheidspioniers en opgedragen aan de professioneel avonturier Marc Cornelissen , die zich lange tijd inzette om de impact van klimaatverandering op het poolgebied tegen te gaan. Zijn laatste Noordpool-expeditie in 2015 leek volledig onder controle, totdat hem en zijn expeditiegenoot op de voorlaatste dag een noodlottig ongeval overkomt. Dit is nu 10 jaar geleden en daarom is in dit bijzondere memoriam-jaar een award voor jonge talenten toegevoegd aan de bestaande gelijknamige award voor volwassenen.

Plaque door atherosclerose uit slagaders verwijderen met behulp van bio-inspired technology

Eindexamenkandidaten van Technasium scholen uit heel Nederland hebben hun meesterproef ingezonden, om kans te maken op deze eerste Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award. Daaruit werden zes genomineerde inzendingen geselecteerd. Hoe lastig de jury het ook vond om een keuze te maken uit de innovatieve ideeën, uiteindelijk werd de inzending van Duco Schrijvers en Paulina Michalewska Urrutia van het Libanon Lyceum, geselecteerd als winnaar door de juryvoorzitter.

Deze innovatie biedt een oplossing voor een groeiend gezondheidsprobleem: de ophoping van plaque in slagaders door atherosclerose . Dit veroorzaakt vaak problemen. Huidige behandelingen richten zich vooral op het aanpakken ervan wanneer het al schade aanricht. Na diverse bio-inspired methodes onderzocht te hebben, concludeerden de winnaars dat de meest effectieve oorzaakgerichte aanpak een wegzuigmechanisme is. Hun ontwerp maakt gebruik van een mechanisch systeem met een speciaal opzetstuk voor de kop van een microkatheter. Dit opzetstuk heeft een zuignap en twee naalden: één die plaque wegzuigt en één die plaque verzwakt door implosie. Door stabilisatie, implosie en zuigkracht kan de plaque worden verwijderd zonder overmatige schade aan de vaatwand.

De jury zei over deze inzending: ‘Dit is werkelijk een inspirerend, groots en ambitieus project met zichtbare resultaten. Super dat ze voor deze innovatie naar de natuur keken en er een gedegen uitvoerig onderzoek van hebben gemaakt, dat zeer compleet is en bijdraagt aan volksgezondheid en duurzaamheid’.

Alle leerlingen van het winnende team ontvangen – naast de eer – één jaar collegegeld voor een hbo- of universitaire studie. Ook krijgen ze toegang tot het netwerk van de Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award, oftewel een geweldige kans om hun idee te realiseren.

Oproep tot inzendingen Marc Cornelissen Brightlands Award voor volwassenen

Met de uitreiking van de Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award, is ook de aanmelding geopend voor de Marc Cornelissen Brightlands Award voor volwassenen. Inspirerende ideeën op het gebied van duurzaamheid en circulaire transitie, kunnen tot 15 juni ingediend worden via deze pagina . De award wordt uitgereikt aan de deelnemer die zich het meest onderscheidt in verbindend leiderschap en een grensoverschrijdende aanpak, precies zoals Marc Cornelissen dat deed.