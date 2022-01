‘Window dressing’ voor de eerste B Corp ontwerpstudio van Den Haag

Wie langs de Scheveningse haven fietst kan er niet omheen: Studio Duel is a force for good. In kapitale letters van 2,5 meter hoog staat de slogan op de ramen. Bas de Koning, Hederik van der Kolk, Patricia de Koning & Tom Munneke vieren hiermee het feit dat hun studio de internationale B Corp certificering behaald heeft – als eerste grafische ontwerpstudio van Den Haag. Maar window dressing in figuurlijke zin is het zeker niet – B Corp zijn betekent koploper worden in verduurzamen, inclusiviteit en transparantie. Met je bedrijf actief werken aan een betere wereld, dus.

Studio Duel legt uit hoe ze als B Corp, opdrachtgevers èn andere ondernemers helpen meer impact te maken.

Klimaatneutrale studio

Wetsuits & boards staan in de studio aan de Dr. Lelykade pontificaal in het zicht. Bewegen zorgt voor gezonde, scherpe ontwerpers, en dus voor beter design, is het idee. En kwaliteit leveren is één van de kernpunten van de studio, net als verbetering in de eerste plaats zoeken bij jezelf: ‘buiten winnen is binnen beginnen’, zo redeneren de ontwerpers. De studio is daar het levend voorbeeld van: vierdubbel glas, de lunch is vegetarisch, lokaal en duurzaam, verwarmen gaat middels de warmtepomp. Voor werken buiten de deur pakken ze de fiets of gebruiken het openbaar vervoer. Moet het toch met de auto, dan wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Bas en Hederik startten Studio Duel samen in 2003. Nu ontwerpen ze met hun team van 4 voor organisaties en merken die op de duurzame en sociale route zitten. Bas: ‘We ontwerpen om impact te vergroten – en dat doen we al zo lang we bestaan uitsluitend voor opdrachtgevers die de wereld eerlijker en mooier maken. B Corp is voor ons dus geen koerswijziging, wel een mooie volgende stap.’

B Corp komt je niet aanwaaien



Wereldwijd zijn er bijna 5.000 B Corp bedrijven waaronder Patagonia, Tony Chocolonely, Auping, Triodos en WeTransfer. Vooral grotere bedrijven gaan ervoor, en dat is niet voor niets. Het assessment vergt behoorlijk wat inspanning, aandacht en tijd, maar levert bedrijven ook meer op dan een mooi keurmerk. Dankzij vaste evaluatiepunten wordt verduurzamen een sport: je daagt jezelf uit door prestaties meetbaar te maken. Ook het aanmoedigen van andere ondernemers hoort erbij, daarom publiceert Studio Duel guidelines for change van eigen makelij op hun site. De waarden, doelen, tips en concrete voorbeelden in de guidelines komen rechtstreeks uit eigen ervaring. Patricia de Koning, grafisch ontwerper bij de studio: ‘Wie ook meters wil gaan maken met duurzaamheid, kan de guidelines ter inspiratie downloaden. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer impact. Daarom schreeuwen we het graag van de ramen.’

Meer ijkpunt dan eindpunt

Het B Corp keurmerk is reden voor een feestje, maar Studio Duel heeft de laatste golf nog niet gepakt. Er wordt flink vooruitgekeken naar nieuwe manieren om sociaal, lokaal en milieuvriendelijk te werken. Waar kan meer worden samengewerkt met lokale, duurzame bedrijven, bijvoorbeeld die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben? Hoe breng je plasticverbruik verder terug? De studio gaat voor 10% minder in 2022. Bas de Koning: ‘De impact is natuurlijk het grootst als we het samen doen. Het zou mooi zijn als andere bedrijven in Den Haag dit verhaal lezen en denken, ik ga toch die guidelines eens bekijken. Ook zonder B-corp traject zijn er veel simpele manieren om met je bedrijf een force for good te worden.’ Patricia: ‘Bovendien is het leuk om elkaar een beetje uit te dagen. We liggen liever samen in de line-up dan alleen.’