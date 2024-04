De snelste weg naar een circulair industrieel pand. Dat belooft Willy Naessens Industriebouw met het nieuwe bouwconcept The Circle®. 100 demontabele bouwstenen die elk industrieel pand mogelijk maken. In twee uur tijd ligt er een definitief ontwerp, waarbij alle specificaties en kosten vooraf bekend zijn. Bovendien zijn alle bouwstenen circulair in re-use of recycle. Met The Circle® bouwen ontwikkelaars, beleggers, eindgebruikers/huurders, maar ook architecten en adviseurs aan een duurzame, circulaire toekomst!

Verticale integratie

Willy Naessens Industriebouw staat bekend om zijn verticale integratie. De belangrijkste processen binnen een bouwproject worden in eigen beheer uitgevoerd. Één partner die het gehele bouwproces van A tot Z coördineert. Deze unieke werkwijze is tevens het belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling van het nieuwe baanbrekende concept The Circle geweest.

In twee uur van eerste idee tot definitief ontwerp

Tijdens een ontwerpsessie met Willy Naessens Industriebouw kan met behulp van de speciaal ontwikkelde 3D-webtool binnen twee uur een definitief ontwerp op tafel liggen. Een demontabel, industrieel pand waarbij alle specificaties, afmetingen en kosten zijn per onderdeel bekend zijn. Hierdoor kan direct een eerste kostenindicatie worden afgegeven.

Circulair bouwen

Alle 100 bouwstenen van The Circle zijn demontabel en circulair. 70% is zonder aanpassing herbruikbaar en 25% is recyclebaar. Daarnaast wordt van iedere bouwsteen door Willy Naessens Industriebouw een LCA analyse gemaakt. Deze mate van circulariteit moet ontwikkelaars helpen om BREEAM-scores te realiseren binnen de bouwprojecten. Ook levert het gunstige financieringsvoorwaarden op voor investeerders en draagt het bij aan de European Sustainability Goals.

De toekomst van industriebouw

De strategie en focus van Willy Naessens Industriebouw is er altijd op gericht pioniers van de sector te zijn. Hierdoor ontving de Willy Naessens Group in 2021 als eerste bouwonderneming hun CO2-neutraal certificaat. Een duurzamere industrie begint bij circulaire betonbouw. Dat is de motivatie geweest om The Circle® te ontwikkelen. Geen gebouw van de toekomst, maar juist de bouwstenen ervan. 100 demontabele elementen waarmee je in twee uur elk gewenst industrieel pand kunt ontwerpen.

“Met The Circle® stellen we een nieuwe standaard voor circulaire bouw, waar snelheid, duurzaamheid en innovatie samenkomen. Het is niet alleen een revolutie in de industriebouw, maar ook een bewijs van onze toewijding aan een betere, circulaire toekomst.” – Willy Naessens, oprichter van de Willy Naessens Group