Willibrordusschool kiest voor verlichting volgens principes van de circulaire economie

Op 1 september is het schooljaar van de Willibrordusschool in Alphen feestelijk geopend. Aan de kinderen werd gevraagd; wie wil er een astronaut zijn?. Waarbij ze uiteindelijk allemaal het mooie bericht meegedeeld kregen dat ze al astronaut zijn, namelijk van ruimteschip aarde. Op deze manier betrok Joop Vaane, oprichter van Schoolhelden, de kinderen bij de verduurzaming van hun school. Geïnspireerd door Wubbo Ockels maakt Vaane duidelijk dat je zuinig moet zijn op ons ruimteschip, onze aarde, anders kunnen we er niet meer leven.

De twee jaar gelden opgerichte startup Schoolhelden BV uit Breda, heeft afgelopen zomervakantie de gehele Willibrordusschool voorzien van duurzame/circulaire LED verlichting. Doordat de school niet hoeft te betalen voor de lampen, maar een abonnement heeft op licht, kon het deze stap maken. Hiermee heeft de school verlichting volgens de principes van de circulaire economie. Door te werken met hoogwaardige kwaliteit LED lampen van Philips wordt er niet enkel veel energie bespaard, ook zijn de klaslokalen beter verlicht, wat gezonder is voor de kinderen en de leraren.

Vaane, die zich voor deze gelegenheid in astronautenpak had gestoken, laat hiermee zien dat verduurzaming op scholen eenvoudig en leuk is. De Willibrordusschool is een van de eerste scholen in Nederland die kiest voor een abonnement op verlichting. Hierdoor hebben ze wel direct de voordelen, maar hoeven ze geen grote investering te doen. Gezien de spagaat waar veel schoolbesturen zich in bevinden, tussen het investeren in het gebouw of het investeren in personeel, is hiermee een mogelijkheid gecreëerd om duurzaamheid een plek te geven in het onderwijs. Zelfs in verouderde gebouwen die nog maar enkele jaren bestaansrecht hebben. Doordat de energiebesparing vaak hoger is dan de abonnementskosten is het voor scholen een mooie manier om hun school een duurzame impuls te geven.

Tijdens de opening werd benadrukt dat astronaut Michael van Beurden, directeur van de Willibrordusschool, zijn verantwoordelijkheid als astronaut heeft genomen, doordat hij zuinig en verantwoord om gaat met onze aarde. De metafoor ingegeven door Wubbo Ockels en verteld door een “astronaut” heeft hiermee positief bijgedragen aan het bewustzijn van deze kinderen. De kinderen werd uiteindelijk gevraagd wat zij als astronaut kunnen doen om er voor te zorgen dat er over 100 jaar en 100 daarna nog steeds astronauten kunnen genieten van ons mooie ruimteschip. Ideeën van afval scheiden tot zuinig omgaan met water kwamen voorbij, deze astronauten hebben het goed begrepen.