Willem Davies wint George Molenkamp Sustainability Thesis Award

Willem Davies heeft de jaarlijkse George Molenkamp Thesis Award 2019 gewonnen. De initiatiefnemers van de prijs, KPMG en de Amsterdam Business School, belonen hiermee voor het derde jaar op rij de student die met zijn scriptie de meest waardevolle bijdrage levert aan het realiseren van een duurzamere samenleving. Tijdens de ceremonie in het Tuschinski Theater nam Davies de award in ontvangst voor zijn winnende thesis ‘Legitimacy management within the international business environment: do Emerging Market Multinational Enterprises adopt a dual strategy as they try to overcome their liability of origin?’. Uit de thesis blijkt dat multinationale bedrijven in opkomende markten frequent beoordeeld worden op basis van de negatieve stereotypen die belanghebbenden van hun thuisland hebben. Hierdoor kampen deze bedrijven veelvuldig met legitimiteitsproblemen.

Corporate social responsibility

Davies constateert dat een veelvoorkomende reactie om deze problematiek te overkomen de adoptie van een geïnstitutionaliseerd beleid is, zoals corporate social responsibility. Hij stelt dat dergelijke bedrijven corporate social responsibility vooral gebruiken als een duale strategie. Enerzijds om legitimiteit te verkrijgen en anderzijds om de aandacht af te leiden van hun corporate social irresponsibility. Met zijn scriptie toont Davies aan dat het gebruik van corporate social responsibility beleid door multinationale bedrijven in opkomende markten een versterkend effect heeft op hun corporate social irresponsibility.

George Molenkamp



De award is opgedragen aan Dr. George Molenkamp, grondlegger van KPMG Sustainability en een autoriteit op het gebied van duurzaamheid. Molenkamp is voormalig partner en voorzitter van KPMG Sustainability Services waar hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van milieu- en duurzaamheidsmanagement en audit. Daarnaast was hij ook werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Molenkamp heeft tijdens de ceremonie de award inclusief het geldbedrag van €1.000 voor de winnende scriptie in persoon aan Davies overhandigd.

De jury

De jury bestond uit Jolande Sap (voormalig GroenLinks-leider en commissaris bij KPMG), Arjan de Draaijer (partner bij KPMG Sustainability), Bernd Hendriksen (lecturer aan de Amsterdam Business School en ondernemer) en Berke Cavusoglu (lid van de Facultaire studentenraad Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam). Tijdens het selecteren van de winnende scriptie hebben zij met name gelet op de kwaliteit van het academisch onderzoek, de bijdrage aan het vakgebied duurzaamheid, de praktische relevantie en het ambitieniveau. Een eervolle vermelding gaat uit naar de twee andere finalisten. Naar Tessa Werter voor haar scriptie ‘Does a firm’s corporate governance structure affect their corporate goodness?’ en naar Bart Verkaaik voor zijn scriptie ‘The transition of financial audit professionals into sustainability audit professionals: The case of sustainability assurance in a Big 4 firm’.