De 23 genomineerden voor de Duurzame KampeerAwards 2024 zijn bekend. Er zijn awards in drie verschillende categorieën waar de meest duurzame wordt gekozen: kampeermiddel, kampeerplek en innovatieconcept. De winnaars worden bekend gemaakt op het Duurzaamheidscongres Kampeerbranche op 2 oktober in de Jaarbeurs. De verkiezing wordt georganiseerd door NKC, KCI, HISWA-RECRON, BOVAG en ANWB.

Tot en met 15 september kan per categorie op 1 favoriet worden gestemd. Daarna kijkt een jury nog naar aspecten als CO2-reductie, energieverbruik, uitvoerbaarheid en impact op de sector. De top drie genomineerden in elke categorie met de hoogste scores worden aangemerkt als finalisten. De uitslag van de Duurzame KampeerAwards vindt vervolgens plaats op woensdag 2 oktober tijdens het Duurzaamheidscongres Kampeerbranche. Vorig jaar wonnen TakeOff, Camping Weltevreden en Second Tent Event.

De genomineerden zijn per categorie:

Meest duurzame kampeermiddel

Fixxter Nederland

MINK-E

Unvolt Caravan

Leaf Campervans

Buscamper VAN-Jorn

Camperbus Eventje

Meest duurzame kampeerplek

Oergezellig

RC de Jagerstee

De Boergondier

De Lemeler Esch

Camping Holmhoeve

Vakantiepark Ackersate

Ons Buiten

Camping ’t Weergors

Meest duurzame innovatieconcept

IN-DUC

Smarttank

Hertzinger Green Connect

Goboony

Laros elektrische vouwfietsen

Vriflex

BOER-INN

Watersaver

The Wine Pack

Bekijk alle genomineerden hier.

Vakjury 2024

Folkert van der Molen

Folkert van der Molen is duurzame ondernemer met zijn onderneming Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing. Hij runt een viertal duurzame web portals waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen. Hij is founder en organisator van het Nationaal Sustainability Congres, dat in de jaren 2000-2021 het jaarlijkse grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is hij partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut en recent initiatiefnemer van de Nederlandse CSRD Awards.

Sara van Geloven

Sara van Geloven is reisjournalist, electric vanlifer en fervent kampeerder. Samen met haar vriend Jurrien reist ze in hun elektrische camper fulltime door Europa. Onderweg schrijft ze over EV-roadtrips en eco-conscious bestemmingen voor titels zoals Lonely Planet en Polarsteps. Ze is auteur van het boek Take a break en oud-hoofdredacteur van Lonely Planet magazine. Ze zet zich graag in voor de verduurzaming van de reisindustrie en ook op haar eigen website heeft duurzamer reizen een grote focus.

Paul Makken

Paul Makken, Public Affairs bij de ANWB, levert met zijn werk een bijdrage om te zorgen dat u nu én in de toekomst kunt blijven genieten van een wandeling of fietstocht door de natuur. De ANWB wil het voor iedereen mogelijk maken om zorgeloos onderweg te gaan. Dat betekent ook dat mensen echte keuzes kunnen maken om hun reis en verblijf duurzamer te maken. Een duurzamer aanbod geeft mensen perspectief om duurzamer gedrag te vertonen. Dat proces zou elkaar wederzijds moeten versterken: duurzame keuzes die een duurzaam aanbod stimuleren en vice versa. We zijn nog maar aan het begin van dit proces, maar door veel kleine stappen kunnen we ongemerkt grote stappen maken. En dat is nodig, voor een leefbare wereld en een bloeiende, toekomstvaste kampeerbranche.

Robin van Milligen

Robin van Milligen is adviseur duurzamer ondernemen, biodiversiteit en klimaatadaptatie voor bedrijven in de gastvrijheidssector. In deze rol adviseert hij bedrijven om hun bedrijfsvoering integraal te verduurzamen, zowel achter de voordeur als op het buitenterrein. Gezien de complexiteit van integrale verduurzaming, hecht hij veel waarde aan de kracht van samenwerking tussen ondernemers onderling. Daarnaast is hij keurmeester voor de internationale keurmerken Green Key en Blauwe Vlag. Met het bedrijf Green Elevation helpt hij ondernemers om hun terrein en gebouwen klimaatadaptiever en biodiverser te maken.

Herma Brinkhuis

Herma Brinkhuis is als senior belastingadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs vooral werkzaam in de recreatiebranche. Daar is zij haar werkzame leven ook ooit begonnen: met vakantiewerk voor campings in het Vechtdal. Belangrijke onderwerpen die Herma regelmatig aansnijdt in haar gesprekken zijn duurzaamheid en de bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven. Bij Alfa speelt duurzaamheid een grote rol. Alfa is B Corp-gecertificeerd, een internationale erkenning voor de meest duurzame bedrijven.

Leo Diepemaat

Leo Diepemaat heeft ongelooflijk veel kennis en ervaring in de kampeerbranche. Hij is voorzitter van de Nederlandse Kampeer en Caravan Industrie K.C.I. en boardmember van de European Caravan Federation E.C.F., de overkoepelende federatie van de 16 Europese landelijke brancheorganisaties. Deze oud voorzitter van de BOVAG afdeling caravans, in het verleden eigenaar van dealerbedrijf in caravans, campers, vouwwagens en tenten is sinds 2007 werkzaam voor de Kampeer- en Caravanindustrie.