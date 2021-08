Wholy Greens: gezonde VeggiPasta met 50% ‘geredde’ groente

Meer dan de helft van de Nederlanders komt niet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten. Het is niet lekker genoeg, thuiskoks hebben moeite met bereiden of men komt simpelweg niet aan het volume. Wholy Greens komt nu met een gezonde oplossing: VeggiPasta. De combinatie van een door jong en oud geliefd en veel gegeten (houdbaar) product, de smaak en het mondgevoel van goede pasta en gemaakt van 50% groenten. Na een succesvol proefjaar in business introduceert het vernieuwde Wholy Greens haar kwartet smaken: wortel, rode biet, pompoen en spinazie.

Wholy Greens is begonnen vanuit een grote toewijding aan een gezonde biodiversiteit in de landbouw. Voortbouwend op de succesvolle research van Sean Patrick zien Wholy Greens oprichters Walter Zantinge, Pieter van der Manden en Maurits Groen volop mogelijkheden voor verbeteringen: “Boeren krijgen van de markt steeds minder ruimte om verschillende gewassen te produceren. Terwijl variatie juist zo belangrijk is voor de bodem en het natuurlijke evenwicht. Groenten met afwijkende vormen, kleuren of afmetingen en overproductie worden weggegooid. Met Wholy Greens gebruiken we wat de natuur ons biedt en hebben boeren meer mogelijkheden om te doen waar ze goed in zijn: op een duurzame manier samenwerken met de natuur,” aldus Van der Manden.

Wholy Greens Boerderij

Daarnaast heeft Wholy Greens een opmerkelijke groeistap voor ogen: “Zelf boer worden” zegt Groen. “Daardoor kunnen we de keten van veld naar bord ultrakort houden – en alle groenten verwerken, ook als die een wat afwijkend formaat of uiterlijk hebben. We willen hiervan een schaalbaar concept maken dat ook in andere landen kan draaien.”

De kracht van groente, het gemak van pasta

Wholy Greens stapt in een groeimarkt: de afgelopen jaren winnen gezondere pasta’s en andere concepten wereldwijd snel terrein. Overal zijn in het koelschap groente-varianten op wraps en pizza’s verkrijgbaar. Zantinge: “Wholy Greens VeggiPasta is geen vervanger van groenten. Maar met onze VeggiPasta krijg je wel ongemerkt veel vitamines binnen, zonder concessies te doen op smaak en bite”. Naast vitamines bevat Wholy Greens pasta ook meer eiwitten en voedingsvezels dan ‘gewone’ pasta.

Passie voor gezond eten en een gezond voedselsysteem

Wholy Greens oprichters Walter Zantinge, Pieter van der Manden en Maurits Groen delen een onbegrensde passie voor gezond eten en een gezond voedselsysteem, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De uitdaging is vooral om die gezonde voeding zo lekker en makkelijk te maken, dat mensen echt genieten van de bereiding en het samen eten. Van der Manden: “Als dat goed zit, dan kunnen wij er eraan bijdragen om het voedselsysteem te veranderen. Gezonde grond, gezonde groente, gezonde mensen. Die driehoek maken we compleet”.