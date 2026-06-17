Ondernemers kunnen zich nu aanmelden voor het GO!-NH versnellingsprogramma. Het programma helpt startups en mkb’ers in Noord-Holland om duurzame innovaties sneller naar de markt te brengen en door te groeien. De provincie zoekt ondernemers met de ambitie om hun innovatie verder te ontwikkelen, te testen en op te schalen. Ondernemers in de sectoren energietransitie, circulaire economie, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid kunnen zich aanmelden.

Esther Rommel, gedeputeerde Economie: “Met GO!-NH ondersteunt de provincie Noord-Holland innovatieve ondernemers die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. Het programma helpt ondernemers om klanten te vinden, te groeien en nieuwe markten te betreden. Organisaties krijgen begeleiding op een manier die voor hen werkt. Dit bestaat uit praktische begeleiding, een actiegericht programma, ondersteuning op maat en concrete resultaten.”

Innovatieve ondernemers gezocht

Het GO!-NH programma bestaat uit twee onderdelen. Het Market Readiness Program is bedoeld om de marketingstrategie van ondernemers te versterken. In het Scaling Readiness Program werken ondernemers aan een duurzame en schaalbare groeistrategie, zodat ze de volgende stap zetten richting schaalbare impact. Beide onderdelen van het programma bestaan uit meerdere fysieke groepssessies en gaan van start in september 2026.

Meer informatie en aanmelden

Op 17 juni zijn er online informatiesessies voor elk onderdeel. Tijdens deze sessies krijgen geïnteresseerden meer uitleg over het programma, kunnen zij vragen stellen en delen oud-deelnemers hun ervaringen. Aanmelden voor de informatiesessies en het programma kan via de website van de provincie Noord-Holland.