Wereldwijde studie: 61% van de werknemers vindt dat duurzaamheid een verplicht onderdeel moet zijn voor moderne bedrijven

HP presenteert de resultaten van de HP Workforce Sustainability Survey. Die toont dat er een zeer sterke relatie is tussen duurzaam ondernemen en het aantrekken, werven en behouden van toptalent. Uit de studie blijkt dat werknemers productiever, gemotiveerder en betrokkener zijn wanneer zij werken voor een werkgever die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Ook toont het wereldwijde onderzoek onder 20.000 deelnemers aan dat 61 procent van de respondenten van mening is dat duurzaamheid verplicht moet zijn voor bedrijven. Ruim de helft van de deelnemers zegt dat het negeren van de impact die bedrijven hebben op het milieu net zo slecht is als het negeren van diversiteit en inclusiviteit.

Opvallend hierbij is dat medewerkers hun bedrijf duurzamer inschatten dan in de werkelijkheid het geval is. “Deze studie bevestigt wat HP al langer benadrukt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is onmisbaar voor de moderne werknemer en het lijkt alleen maar belangrijker te worden,” aldus Rob Idink, Managing Director HP Nederland. “Ook blijkt dat men nog te weinig weet over wat er nodig is aan investeringen en commitment om echt duurzaam te zijn. HP investeert jaarlijks veel in duurzaamheid. HP Partner Programma heeft sinds 2000 meer dan 90 miljoen kilo gerecycled plastic verzameld, voor haar cartridges.”

Veel bedrijven zijn zich er bij hun keuze voor producten, zoals cartridges, te weinig van bewust hoezeer het een duurzaamheidskeuze is en kijken niet voorbij andere zaken zoals bijvoorbeeld prijs. Zo zijn HP’s cartridges ondermeer gemaakt met gerecycled plastic. Daarnaast komt de nieuwe HP Instant Ink service inclusief een retourprogramma, zodat lege cartridges niet in de prullenbak verdwijnen.

Milieuvriendelijke werkwijzen op kantoor

HP is een pionier op het gebied van het ontwerpen van inkt- en tonercartridges met gerecycled materiaal. Het bedrijf werkt al 27 jaar samen met Planet Partners, waardoor klanten in meer dan 60 landen HP inkt- en tonercartridges gratis kunnen recyclen. Sinds 2000 heeft HP meer dan 90 miljoen kilo gerecycled plastic gebruikt voor 3.9 miljard originele HP inkt- en tonercartridges3. Dit heeft voorkomen dat 325.000 kilo plastic – het equivalent van meer dan 25 miljoen plastic flessen – in de oceaan terecht kwam.

Vorige maand beloofde HP om elke gedrukte pagina forest-positive, CO2-neutraal en deel van een circulaire economie te maken door middel van innovaties die helpen bossen te beschermen, CO2-uitstoot te verminderen en gerecycelde materialen te gebruiken. Sinds 2016 gaat HP met hun eigen papiermerk ook 100% ontbossing tegen. Dit gebeurde bijna twee jaar eerder dan gepland, wat een mijlpaal is voor de forest-positive visie van het bedrijf. Bovendien ligt de papieren verpakking voor HP-producten, waarvan bij de productie ook geen ontbossing mag plaatsvinden, op schema voor realisatie in 2020.

HP betaalt 2 miljoen dollar voor duurzame producten

HP kondigt ook een investering van 2 miljoen dollar aan om zijn oceaan-gebonden plastic supply chain uit te breiden. Op deze manier bevordert HP zijn toewijding aan een circulaire economie en duurzame producten. Het bedrijf gaat in Haïti een nieuwe plastic bottle washing line bouwen, die het mogelijk maakt om lokaal ingezameld afval om te zetten in gerecycled materiaal. Vervolgens kan dit worden gebruikt voor het maken van HP-producten. De aangekondigde investering draagt bij aan de jarenlange inzet van HP om plastic op zee opnieuw te gebruiken en op deze manier bij te dragen aan een koolstofarme en circulaire economie.