Jongeren wereldwijd voelen zich onvoldoende voorbereid om werk te vinden in de groene economie die van cruciaal belang is voor de aanpak van de klimaatcrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International onder 2.229 jongeren in 53 landen, waaronder Nederland. Slechts één op de drie jongeren (29 procent) tussen de vijftien en dertig jaar beschikt over de vaardigheden die nodig zijn voor banen waarmee we klimaatverandering aan kunnen pakken. Jonge vrouwen voelen zich nog eens minder voorbereid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, terwijl klimaatverandering hen het hardst raakt.

Een wereldwijde overgang naar een groene, koolstofarme economie is essentieel om klimaatverandering te voorkomen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius. De Verenigde Naties berekenden dat het Klimaatakkoord van Parijs tot 2030 24 miljoen nieuwe banen kan creëren en dat het verduurzamen van de agrarische sector goed is voor 60 miljoen groene banen. Recent onderzoek van Plan International toont echter aan dat jongeren zich onvoldoende voorbereid voelen op die nieuwe banen.

Belangrijkste conclusies

Slechts één op de drie jongeren (29 procent) is van mening dat hun opleiding hen volledig heeft voorbereid op het aanpakken van de effecten van klimaatverandering.

Maar één op de tien (9 procent) van de ondervraagde jongeren heeft ooit gesolliciteerd naar een groene baan of is werkzaam in een baan die de effecten van klimaatverandering bestrijdt.

Een gebrek aan startkapitaal (38 procent) en vaardigheden (32 procent) vormen de belangrijkste barrières om aan de slag te gaan in de groene economie.

Slechts één op de vier jonge vrouwen (25 procent) voelt zich voorbereid op een baan in de groene economie, tegenover 33 procent van de ondervraagde jonge mannen.

Jongeren bezorgd over klimaatverandering

Van de ondervraagde jongeren heeft de overgrote meerderheid (94 procent) rechtstreeks te maken gehad met klimaatverandering, vooral door veranderingen in temperatuur of seizoenen en toenemende overstromingen, stormen en perioden van droogte of juist heftige regen. Negen van de tien (95 procent) van de ondervraagde jongeren maakt zich zorgen over de impact van klimaatverandering.

Jessica Cooke, expert klimaatverandering bij Plan International: “Jongeren zullen het langst moeten leven met de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis. De noodzaak om over te stappen van een door fossiele brandstoffen gedomineerde economie naar een groene economie is duidelijk en dringend. Toch toont dit onderzoek aan dat groene banen schaars en moeilijk te vinden zijn en dat jongeren die de arbeidsmarkt betreden zich niet voorbereid voelen om op deze banen te solliciteren.”

Klimaatverandering raakt meisjes wereldwijd harder

De ongelijkheid tussen meisjes en jongens neemt door klimaatverandering alleen maar toe. In tijden van droogte zijn meisjes bijvoorbeeld de eersten die school vroegtijdig verlaten om hun familie te helpen geld te verdienen, huishoudelijke taken uit te voeren of water en voedsel te zoeken. Dit maakt hen extreem kwetsbaar voor seksueel geweld, uitbuiting en/of misbruik.

Klimaatverandering leidt behalve tot schooluitval ook tot een toename van het aantal kindhuwelijken. De toenemende droogte leidt tot voedselschaarste, waardoor families wanhopig naar oplossingen zoeken om te kunnen overleven. Ze grijpen de bruidsschat aan als laatste redmiddel om hun gezin in leven te houden. Als ze hun dochter uithuwelijken betekent dat een mond minder om te voeden.

Green skills voor toekomstbestendige banen

Plan International streeft ernaar om klimaatbestendigheid en de beperking van negatieve klimaatverandering in al haar projecten te integreren. Zo worden gemeenschappen ondersteund in hun kennis en middelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en bevatten projecten op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid klimaat- en milieumodules. Die curricula worden toegespitst op green skills, oftewel de kennis en vaardigheden om de invloed van de mens op het klimaat aan te pakken.

Plan International ondersteunt duurzame bedrijfsgroei met trainingen voor jonge, groene ondernemers en biedt jonge actievoeders de kans om wereldwijde klimaatconferenties bij te wonen en hun stem te laten horen, ook op politiek niveau.

Over het onderzoek