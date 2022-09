Vijftig miljoen kinderen, vrouwen en mannen worden volgens onderzoek van drie organisaties in de strijd tegen slavernij momenteel in slavernij gehouden. Dit zijn er tien miljoen meer dan in het laatste onderzoek uit 2016 naar voren kwam. Volgens International Justice Mission The Netherlands (IJM) geven deze cijfers eens te meer aan dat overheden meer moeten doen om de meest kwetsbaren onder hun bevolking te beschermen tegen geweld.

Moderne slavernij is een wereldwijd probleem. Van de vijftig miljoen slachtoffers worden 28 miljoen slachtoffers uitgebuit in dwangarbeid en 22 miljoen in gedwongen huwelijken. Bijna een kwart van de dwangarbeid is toe te schrijven aan de seksindustrie, met vrouwen en kinderen als belangrijkste slachtoffers.

De groei van het aantal in slavernij gehouden mensen, komt deels door de kwetsbaarheid van vluchtelingen. Zo ziet IJM dat vrouwen uit Oekraïne die hun toevlucht zoeken in buurlanden, misleid worden door mensenhandelaren. Ook online seksueel misbruik van kinderen nam toe. Vanwege de wereldwijde lockdowns door de corona-pandemie gingen namelijk meer westerse klanten – tussen de zoomvergaderingen door – op het internet op zoek waren kinderen uit landen als de Filipijnen die in hun opdracht werden misbruikt voor de camera.

“Ook al vechten wij al vijfentwintig jaar tegen slavernij en mensenhandel, toch wij weer geschokt van deze cijfers,” zegt Caroly Houmes, directeur van IJM in Nederland. “Het zijn altijd de mensen die al zeer kwetsbaar zijn die slachtoffer worden van slavernij. Terwijl wij in de praktijk zien dat er wel degelijk oplossingen zijn voor deze gruwelijke misdaad. En dit is door te bouwen aan goed functionerende rechtssystemen die de armsten beschermen.”

Terwijl volgens het onderzoek het aantal slaven wereldwijd is gegroeid, ziet IJM in de gebieden waar zij al jaren werken juist een afname. “Dit komt omdat wij al jaren investeren in het trainen en ondersteunen van lokale autoriteiten in Zuid-Azië, de Filipijnen en Ghana. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat we nu met zekerheid kunnen zeggen dat in grote gebieden in Zuid-Azië geen slavernij meer plaatsvindt. Dit terwijl het nog niet lang geleden aan de orde van de dag was. Dit kon alleen gebeuren doordat de overheid zijn taak serieus heeft opgepakt, het rechtssysteem is hervormd en daders niet langer ongestraft hun gang kunnen gaan.”

Het is cruciaal om over landsgrenzen samen te werken om moderne slavenrij aan te pakken, benadrukt IJM. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen voor livestreams in de Filipijnen. Om deze kindslavernij aan te pakken, werken IJM, de Filipijnse, Australische, Britse en sinds kort ook de Nederlandse autoriteiten samen. Door deze samenwerking kunnen meer kinderen worden bevrijd en neemt de pakkans van (vaak westerse) daders aanzienlijk toe.

IJM roept overheden daarom op alles op alles te zetten om de eigen bevolking te beschermen door te werken aan goed functionerende rechtssystemen. Houmes: “Wij geloven dat er een eind kan worden gemaakt aan slavernij. Maar dit kan alleen wanneer we deze plaag van geweld serieus nemen, investeren in goed werkende rechtssystemen en zo de meest kwetsbaren beschermen.”