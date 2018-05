Wereldprimeur: nieuwe betonverwerkingsmethode zorgt voor grote stap voorwaarts in circulaire sloop- en bouwwereld

New Horizon Urban Mining introduceert op 5 juni op de Provada samen met De Rutte Groep ‘Freement’. Dit is een nieuw baanbrekend circulair product dat verkregen wordt door een innovatieve betonverwerkingsmethode.

Beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw. Tegelijkertijd is het een van de meest verontreinigde bouwmaterialen. Deze slimme verwerking van betonpuin tot herbruikbaar cement zal substantieel bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Aan deze technische innovatie is jarenlang achter de schermen gewerkt en zal een enorme stap zijn in de richting van een circulaire sloop- en bouwwereld. Het recyclen van beton uit gebouwen tot fundering onder wegen zal definitief tot het verleden gaan behoren.

Voor de vastgoedwereld is het de komende jaren onontkoombaar om te gaan werken volgens een circulair economisch model. Deze nieuwe, circulaire manier van beton verwerken kan snel groter worden als gebouweigenaren ervan overtuigd raken dat ze met Freement kiezen voor een hoogwaardig, niet duurder en circulair product. Daarmee werken zij mee aan minder productie van nieuw beton en zo aan minder CO2-uitstoot. “We halen letterlijk waarde uit beton, waardoor we denk ik veel gebouweigenaren kunnen verleiden de ontmanteling op deze circulaire manier te gaan doen”, aldus Michel Baars, oprichter van New Horizon Urban Mining en opvallende voortrekker op het gebied van circulair bouwen en slopen.

André Kuipers licht toe

Bij het maken van beton komt wereldwijd meer dan 5 miljard ton CO2 vrij, dat is 9% van de totale CO2-emissie op aarde; omgerekend produceren we 1 kuub beton per persoon per jaar. Het maken van beton is zelfs schadelijker dan de uitstoot van alle auto’s, bussen, schepen en vliegtuigen bij elkaar.

André Kuipers krijgt op 5 juni de eerste zak Freement officieel overhandigd door Michel Baars, oprichter van New Horizon Urban Mining, en Youri Rutte, mede-eigenaar van De Rutte Groep. Kuipers’ waarnemingen als astronaut en onderzoeker aangaande milieuvervuiling en het opraken van natuurlijke bronnen zijn ronduit indrukwekkend. Hij zal het belang van een circulaire economie vanuit zijn optiek toelichten.

Hoogwaardig, niet duurder en circulair

Voor de vastgoedwereld is het de komende jaren onontkoombaar om te gaan werken volgens een circulair economisch model. Deze nieuwe, circulaire manier van beton verwerken kan snel groter worden als gebouweigenaren ervan overtuigd raken dat ze met Freement kiezen voor een hoogwaardig, niet duurder en circulair product. Daarmee werken zij mee aan minder productie van nieuw beton en zo aan minder CO2-uitstoot. “We halen letterlijk waarde uit beton, waardoor we denk ik veel gebouweigenaren kunnen verleiden de ontmanteling op deze circulaire manier te gaan doen”, aldus Michel Baars, oprichter van New Horizon Urban Mining en opvallende voortrekker op het gebied van circulair bouwen en slopen.