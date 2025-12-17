Elektrische auto’s leveren aanzienlijke voordelen op voor klimaat en luchtkwaliteit, maar zorgen tegelijkertijd voor een toename van het autogebruik. Vooral tijdens het weekend en bij stedelingen neemt het aantal gereden kilometers toe. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de effecten van de overstap naar elektrisch rijden op het reisgedrag in Nederland.

Meer autokilometers

Huishoudens maken meer autokilometers na de overstap op een elektrische auto, waarschijnlijk omdat elektrische auto’s goedkoper in gebruik zijn dan brandstofauto’s en vanwege de perceptie dat hun autoritten minder schadelijk zijn voor het milieu. De groei vindt vooral plaats buiten het woon-werkverkeer en spitsuren om en betreft voornamelijk langere ritten in plaats van méér korte ritjes. Hierdoor lijkt de impact op het verkeersvolume in de reguliere spits beperkter. Uit het onderzoek blijkt niet dat elektrische auto’s verplaatsingen per fiets of te voet verdringen.

Maatschappelijke kosten blijven

Elektrisch rijden verlaagt weliswaar de uitstoot van CO₂ en luchtverontreinigende stoffen, maar houdt andere maatschappelijke kosten van autogebruik in stand. Elektrische auto’s dragen net als brandstofauto’s bij aan files, verkeersongelukken en onderhoudskosten van wegen. Deze effecten hangen vooral af van hoeveel, waar en wanneer er wordt gereden. Om de maatschappelijke kosten van autorijden te verlagen, zijn prijsprikkels die rekening houden met tijd en plaats en investeren in fiets- en OV-infrastructuur kansrijke beleidsopties.

