Weerman Reinier van den Berg waarschuwt voor een toekomst zonder koffie

Op woensdag 1 november heeft klimaatexpert Reinier van den Berg samen met Stichting Max Havelaar de Coffee to Stay pop-up bar op Amsterdam Centraal geopend. Met de tijdelijke koffiebar vragen zij aandacht voor klimaatverandering en de effecten daarvan voor koffieboeren.

Nederland is een echt koffieland. Dagelijks drinken we gezamenlijk zo’n 50 miljoen kopjes koffie weg. Meer dan elk ander land in Europa. En vooral de coffee to go op stations en onderweg is erg geliefd. Toch is onze koffiecultuur niet vanzelfsprekend.

De koffieplant is extreem gevoelig voor temperatuurschommelingen. Het veranderende klimaat is een serieuze bedreiging voor de wereldwijde koffieproductie. Dat is slecht nieuws voor koffieliefhebbers, maar voor 25 miljoen koffieboeren, die leven van de opbrengst van hun land, een hele harde realiteit. Zij zien hun inkomen langzaam verdampen. Hun toekomst staat op het spel.

Daarom is Stichting Max Havelaar dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij in Machakos, Kenia de eerste Fairtrade Climate Academy gestart. Die helpt boeren niet alleen hun productiemethoden aan te passen aan nieuwe omstandigheden, maar onderzoekt ook hoe zij nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren en kunnen omschakelen naar duurzame energie. Zo geven we niet alleen de boer een betere toekomst, maar hoeven we ook geen vaarwel te zeggen tegen ons geliefde bakkie troost.

Reinier van den Berg: “Ik kan me niet voorstellen om te leven in een wereld zonder koffie. En ik denk velen met mij niet. Maar we moeten dan wel investeren in training voor boeren, een eerlijke koffieprijs en minder uitstoot van broeikasgassen. Dat levert koffie met toekomst op. Laten we zorgen dat ‘coffee to go’ verandert in ‘coffee to stay’. Voor ons eigen ochtendhumeur en belangrijker: voor de toekomst van 25 miljoen kleine koffieboeren.”

Afgelopen voorjaar heeft weerman en klimaatexpert Reinier van den Berg een bezoek gebracht aan de Fairtrade Climate Academy in Kenia. Om het verhaal van klimaatverandering en de effecten ervan op koffieboeren in Nederland te vertellen opent hij op Amsterdam Centraal Station de Coffee to Stay pop-up bar met Fairtrade koffie geproduceerd door boeren van de Climate Academy. De koffie is gebrand door koffiebranderij Peeze. Je kunt de koffie tot en met 5 november drinken bij de pop-up bar of bestellen via https://www.coffeetostay.nl/

Coffee to Stay, een introductie from Coffee to Stay on Vimeo.